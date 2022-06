Slavnost pro Součka s Vaclíkem. Fotbalisty před letem do Lisabonu doplnil Tecl

Číslo padesát neznamená věk, ale počet startů za národní mužstvo, na který oba reprezentanti dosáhli.

Brankář Tomáš Vaclík chytal padesátý duel minulý čtvrtek v Lize národů proti Švýcarsku (2:1), kapitán a středopolař Tomáš Souček v neděli proti Španělsku (2:2).

Oba jsou nejvýraznějšími osobnostmi současného výběru. Jen díky Vaclíkovým zákrokům mělo Česko šanci na body. Souček je zase duší reprezentace.

„Suk je úžasný. Mě vždycky fascinuje, jak říká: Trenére, já chci hrát všechno, nepotřebuju odpočívat. A ostatní kluci vidí, jak k národnímu mužstvu přistupuje,“ poznamenal Šilhavý.

Sedmadvacetiletý Souček má nakročeno k tomu, aby přidal ještě dalších padesát startů a zařadil se do společnosti stovkařů Petra Čecha (124 startů), Karla Poborského (118), Tomáše Rosického (105) a Jaroslava Plašila (103). To třiatřicetiletý Vaclík by musel chytat takřka do čtyřiceti, aby na významné jubileum dosáhl.

Slavnostním veselím začala poslední příprava před cestou k vrcholným a nejtěžším zápasům v Lize národů. Ve čtvrtek v Lisabonu srážka s Portugalskem, v neděli pak odveta proti Španělsku v Málaze.

Ve výpravě, která nabrala směr Pyreneje, byl už nový muž.

Slávistický útočník Stanislav Tecl nahradil v nominaci zraněného Jakuba Jankta. Ten v neděli proti Španělsku jako střídající hráč zastoupil po dvaceti minutách otřeseného Jaroslava Zeleného, ale nedohrál ani poločas. S bolestivě naraženým stehnem ho odnesli na nosítkách.

Jedenatřicetiletý Tecl je srdcař, bojovník, který to na hřišti „olítá“. V kádru se zařadil k ofenzivním hráčům, které Šilhavý využívá na hrotu či na křídlech - ke Kuchtovi, Hložkovi, Lingrovi, Peškovi, Černému a Jurečkovi.

„Standa na hřišti nechá pro svůj tým úplně všechno. Vždycky ze sebe vydá maximum a pro soupeře je nepříjemné proti němu hrát. Typologicky se nám hodí k tomu, co v Portugalsku a Španělsku chceme hrát. Ostatně už ve svém posledním reprezentačním zápase proti Ukrajině na podzim předvedl výborný výkon,“ vysvětlil trenér Šilhavý.

Kádr pro duely v Portugalsku a ve Španělsku brankáři: Vaclík, Staněk, Mandous stopeři: Zima, Brabec, Matějů, Kúdela, Jemelka wingbeci: Coufal, Zelený, Havel, středopolaři: Souček, Sadílek, Král, Kalvach, Vlkanova křídla: Pešek, Hložek, Lingr, Černý útočníci: Kuchta, Jurečka, Tecl

„Zvažovali jsme, že bychom navíc povolali i útočníka z jedenadvacítky, ale nakonec jsme se rozhodli pro Standu Tecla, který se nám do týmu hodí vzhledem k nadcházejícím zápasům typologicky víc.“

Další změna nebyla nutná, Zelený je v pořádku a v úterý dopoledne trénoval.

Národní mužstvo je v dějišti utkání dva dny před výkopem. „Je to pohodlnější kvůli přípravě na zápas,“ říká reprezentační mluvčí Petr Šedivý.

V Lisabonu se fotbalisté ubytují a ještě večer absolvují rozbor u videa. Pokud by cestovali až ve středu, bylo by všechno ve velkém kalupu.

Portugalsko se profiluje jako favorit skupiny A2, v níž vedle Čechů hrají Španělé a Švýcaři. Má za sebou remízu v Seville proti Španělsku a jasné vítězství (4:0) na stadionu Sportingu Lisabonu nad Švýcarskem.

„Portugalci hrají hodně podobným stylem jako Španělé. Technicky, hodně s míčem, mají výborné individuality a výjimečného Cristiana Ronalda,“ poznamenal reprezentační asistent Jiří Chytrý. „Jsou dominantní s míčem, kombinují a vytvářejí si pozice. K tomu ještě dokážou využívat Ronalda. O to víc jsou ve finální fázi nebezpeční.“

I čtvrteční souboj se odehraje na Estádio José Alvalade, kde v červnu 2004 v zápase mistrovství Evropy český tým v sestavě s mnoha náhradníky porazil Německo (2:1) a vyřadil ho z turnaje.