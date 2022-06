Víc, či méně změn? Překvapit Teclem, Králem? Vyberte sestavu na Portugalsko

Reprezentanti hrají s Portugalskem v Lisabonu ve čtvrtek od 20:45 českého času, v dějišti duelu bude o hodinu méně. Následně je ještě čeká utkání v neděli 12. června se Španělskem v Málaze.

Češi se s vítězi prvního ročníku Ligy národů utkají nejen o první příčku ve skupině A2, ale také o přiblížení se jistotě setrvání v nejvyšší úrovni soutěže.

ANKETA: Kdo by měl proti Portugalsku nastoupit v základní sestavě? Vyberte jedenáctku fotbalistů pro třetí červnový duel Ligy národů

Kdo by v prestižním a důležitém utkání měl nastoupit? Měli by se trenéři pokusit ulevit některým hráčům, nebo se snažit udržet v sestavě co nejvíc z těch, kteří se podíleli na zisku čtyři bodů za výhru nad Švýcarskem (2:1) a remízu se Španělskem (2:2)?

„Únava je velká, kluci to odehráli v enormním nasazení a je to poznat,“ připustil asistent trenéra Jiří Chytrý. „Ale vyměnit celou jedenáctku by nikomu neprospělo. Musíme být kompaktní a určité věci musejí fungovat automaticky.“

Portugalsko - Česko ve čtvrtek od 20:45 ONLINE

Trenéři už dříve naznačili, že můžou rozdělit vytížení na brankářském postu. První dva zápasy skvěle odchytal Tomáš Vaclík, tomu kryjí záda Jindřich Staněk a Aleš Mandous.

V tříobráncové defenzivě, pokud ji realizační tým zachová, nastupovali David Zima s Jakubem Brabcem. Vedle nich se vystřídali Ladislav Krejčí, který už kvůli zranění k dispozici není, s Alešem Matějů. K dispozici jsou také Ondřej Kúdela a Václav Jemelka.

Na pozicích wingbeků můžou naskočit Vladimír Coufal, Milan Havel a Jaroslav Zelený. Ten sice proti Španělsku musel brzy střídat, ale před úterním odletem do Portugalska normálně trénoval. Ze srazu naopak předčasně odcestoval ještě Jakub Jankto.

Ve středu zálohy jsou prvními volbami neúnavné mašiny Michal Sadílek a Tomáš Souček, které můžou zastoupit Lukáš Kalvach a Alex Král, ten však v sezoně na hostování ve West Hamu neměl prakticky žádné vytížení.

V křídelních prostorech, respektive na postech dvou ofenzivních hráčů, kteří podporovali hrotového útočníka, trenéři dosud prostřídali, co šlo. Do předchozích zápasů zasáhli Adam Hložek, Jakub Pešek, Ondřej Lingr i Václav Černý. Nováček Adam Vlkanova zatím sledoval duely jen z lavičky a na premiérový start čeká.

Mezi forvardy má nejsilnější pozici rozjetý Jan Kuchta, který proti Švýcarsku a Španělsku zaznamenal dva góly a jednu asistenci. Zastoupit ho potenciálně může Hložek, nebo Václav Jurečka, který dostřídával na závěrečné minuty, či dodatečně povolaný bojovník Stanislav Tecl ze Slavie.