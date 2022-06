Lisabon (Od našeho zpravodaje) - Ještěže už se mu pomalu blíží sedmdesátka a sociálním sítím neholduje. Kdyby ho snad někdy napadlo zadat vlastní jméno do vyhledávače na Twitteru a pročítat komentáře fanoušků, asi by se divil. Nebo by mu bylo smutno.