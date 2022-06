Ať nám euforie vydrží. Kapitán Souček a jeho třiašedesátý zápas sezony

Ve čtvrtek večer v Lisabonu na Estadio José Alvalade vyběhne Tomáš Souček ke svému třiašedesátému utkání od loňského srpna.

Jako kapitán povede národní mužstvo k souboji v Lize národů proti favorizovanému Portugalsku. Půjde o první místo v tabulce, což u Portugalců nepřekvapuje, u Čechů však ano.

Ti si minulý týden v Praze poradili se Švýcarskem (2:1) a v nádherné bitvě proti Španělsku ztratili vítězství v poslední minutě (2:2).

„Je sice období dovolených, ale já jsem rád, že máme s reprezentací sraz a že máme tak skvělé zápasy,“ pronesl v útrobách stadionu Sportingu Lisabon, kde se večer hraje.

„Těším se na tréninky, protože pořád hrajeme o něco, co dává smysl. Síly pořád mám, psychický i fyzický.“

Spousta hráčů na červnové termíny nadává, vy si je snad užíváte?

Já si užívám Ligu národů, tu naši skvělou skupinu, i když je těžká. Když jsme tenkrát postoupili do nejvyšší úrovně, všichni jsme se těšili. A teď je to tady, na hřišti je to vidět. Chceme v každém zápase dokázat, že sem patříme a zůstat v ní, co to půjde.

A ve třetím kole v Portugalsku půjde o první příčku v tabulce. To jste asi nepředpokládali, že?

Upřímně, nečekal jsem to. My jsme do Ligy národů šli s tím, že se chceme hlavně zachránit. Máme čtyři body a jsme šťastní. Portugalsko je na podobné úrovni jako Španělsko. Já jen doufám, ať nám vydrží euforie i kvalita.

Ta je především na straně soupeře. Víte, jak zastavíte Ronalda?

Nejlepší by bylo ho nenechat vystřelit na bránu, pak nám gól nedá. Ale vážně, každý soupeř hledá, jak ho zastavit. A je hrozně těžké něco najít. S Messim to jsou nejlepší fotbalisti za posledních deset patnáct let. Kdo má rád fotbal, tak pro něj musí být zážitek Ronalda sledovat.

A vy si proti němu zahrajete. Bude o to větší?

Já měl tu možnost proti němu hrát poslední sezonu v Premier League. Jak přišel, tak anglickou ligu ještě pozvedl. Přinesl něco na víc. Lidi se na něj chtějí dívat, sledují ho a on jim to vrací tím, co předvádí. Je to prostě unikát. Portugalci na něj spoléhají, my si zase musíme při bránění pomáhat.

Jsou Portugalci silnější než Španělé, s kterými jste hráli v neděli?

Každý má něco. Řekl bych, že hrají trochu jinak než Španělé, víc přímočaře dopředu. Ukázali jsme si, co by na ně mohlo platit. Ale když se pak podíváte na sestavu, tak oni řeší, jestli nastoupí hráč z Manchesteru United, nebo z Manchesteru City. Obrovská kvalita.

Z anglické ligy znáte i Bruna Fernandese, na kterého ve středu pole budete často narážet.

Každá akce jde přes něj, všichni ho hledají, aby právě on dal tu správnou finální přihrávku, finální centr. A když ne on, pak je tu zase Bernardo Silva. To si fakt nevyberete.

Trenér Šilhavý zvažuje, jestli v základním rozestavení hrát se třemi stopery, nebo se vrátit ke klasice se čtyřmi obránci. Jak to vnímáte vy?

Udělali jsme čtyři body, takže můžeme říct, že hra na tři stopery vyšla. Odehráli jsme dobré zápasy směrem dopředu i dozadu. Ale můžeme hrát i v jiném rozestavení. Vždycky musíte zvolit takové, které nejvíc vyhovuje nám a nejmíň soupeři.

Jak vám vyhovuje nový parťák ve středu pole Michal Sadílek?

Hlavně doufám, že se mu hraje dobře se mnou. Ukázal, že na to má, proto hraje.