Nejen Ronaldo. Jsou zajímavější než Španělé, říká Coufal o Portugalcích

Portugalské hvězdy Bruno Fernandes (27 let, Manchester United):

Kreativní záložník, který dává spoustu gólů. Rodák z Porta jako dorostenec odešel do Itálie, říkalo se mu Maradona z Novary. Hrával za Udine, Sampdorii, Sporting Lisabon a od roku 2020 je v Manchesteru. Ještě v patnácti hrával stopera. Bernardo Silva (27 let, Manchester City):

Šikovné křídlo, odchovanec Benfiky, v níž se však neprosadil a za áčko odehrál jen jediný zápas. Našel se v Monaku, odkud v roce 2017 přestoupil do Manchesteru City. Tam si všechny hned získal perfektní angličtinou, od šesti let totiž v Lisabonu navštěvoval anglickou školu. Diogo Jota (25 let, Liverpool):

Ofenzivní záložník či útočník dal v uplynulé sezoně za Liverpool jedenadvacet gólů. Prošel Atlétikem Madrid, Portem, Wolverhamptonem, odkud v září 2020 přestoupil do Liverpoolu. Je vášnivým hráčem počítačové hry FIFA, před rokem byl dokonce světovou jedničkou a má svůj eSports tým. Cristiano Ronaldo (37 let, Manchester United):

Fenomén, střelec, jeden z nejlepších fotbalistů všech dob, držitel spousty rekordů. Pětkrát získal Zlatý míč, dal sedm set soutěžních gólů.