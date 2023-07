Zlín srazil věkový průměr. Rázný krok, ale muselo to přijít, hlásí kouč Vrba

Jsou mladí, fotbalově hladoví a klub si je sám vypiplal. Co jim schází na zkušenostech, to dohánějí elánem. Ve Zlíně po minulé sezoně, kterou zachránili v baráži, řízli do přestárlého kádru a vsadili na dravé mládí. „Udělali jsme rázný krok, který musel přijít. Věděli jsme, že někteří hráči už nepůjdou výkonnostně nahoru. Věkově by to bylo na hraně,“ pověděl trenér Pavel Vrba.