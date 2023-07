Po výprasku u nováčka chce Zlín obrat mistra. Spartu čeká plný dům

„Byla to pořádná facka. Nikdo z nás to nečekal. Když prohráváte u nováčka ve 30. minutě 0:3, je to velice zlé. Špatně bylo všechno. Každý musí začít u sebe a předvádět jiné výkony,“ pronesl křídelník Vukadin Vukadinovič.

Bídný zlínský dojem nevylepšilo ani druhé dějství, které skončilo nerozhodně 1:1.

„V reálu to vypadalo možná lépe než ve skutečnosti. Sice jsme měli ve druhé půlce spoustu šancí, ale soupeř vedl o tři góly a možná trochu polevil. Stejně jsme je pouštěli do dalších brejků, šancí. Změnit musíme všechno,“ uvědomuje si Vukadinovič, jenž se zapojil do zápasu v Karviné až po pauze.

„Netrefil jsem se do sestavy,“ přiznal bezprostředně po zápase Vrba.

Vsadil na zkušenost, od začátku posadil mladé pušky Tkáče se Slončíkem. Když je po přestávce vrhl do hry, bylo pozdě.

„Změny budou,“ ujistil Vrba. Jaké, to se teprve uvidí. „Sestavu ale úplně nepřekopeme.“

Defenzivní kolaps donutil jednat klubové vedení, které dotahuje příchod urostlého stopera Jakuba Černína (24) z druholigové Líšně. Zápas proti mistrovi, to by byla prvoligová premiéra!

Zdrcení zlínští fotbalisté po jasné porážce 1:4 od Karvině v prvním kole Fortuna ligy.

„Co jsem slyšel, bude plný dům. Lidé nás přijdou povzbudit. Každý hráč může být rád, že hrajeme proti takovému týmu. Víme, jak to bylo minulou sezonu, že jsme se zachraňovali v baráži. Měli bychom si vážit, že můžeme hrát ligu, a všem ukázat, že na to máme,“ burcuje Vukadinovič.

„Sparta táhne vždycky, pro domácí tým je to svátek,“ doplnil Vrba, který má stejně jako srbský rychlonožka sparťanskou minulost.

Když Zlín Spartu zdolal 27. října 2019 gólem francouzského kanonýra Beauguela naposledy 1:0, byl na straně poražených. Vrba ji zase vedl ještě loni na jaře, než se přes Ostravu vydal zachránit Zlín mezi tuzemskou elitou.

„Pořád musím něco vypisovat do kabiny, hrajeme neustále proti mým bývalým klubům,“ usmívá se Vukadinovič.

V Karviné, kde také působil, i v posledním vzájemném duelu se Spartou ušetřil. Zlín ho v únoru doma prohrál 2:3.

„Když chcete porazit Spartu nebo Slavii, musíte podat maximální výkon, spousta věcí musí vyjít a Zlín to zná,“ podotkl Vrba.

Na jaře to jeho mužstvu nevyšlo. Prohrávalo už ve 2. minutě, do přestávky inkasovalo dva góly stejně jako ve třech předchozích domácích vzájemných zápasech.

„V prvním poločase jsme měli zbytečně velký respekt. Přehrávali nás ve všem, byli jsme všude pozdě. V kabině nás trenér pořádně seřval. Nesmíme se bát. Je to sice Sparta, silný soupeř, ale ukázali jsme, že se s nimi dá hrát. Začali zmatkovat, málem jsme to úplně otočili,“ vzpomíná Vukadinovič.

„Nechytili jsme začátek, tam jsme si zápas prohráli. Budu dbát, abychom do utkání vstoupili mnohem odvážněji,“ doplnil Vrba.

I tak je mu ale jasné, že se jeho tým dostane pod tlak. Na ofenzivu ale rezignovat nehodlá.

„Očekávám zajímavý zápas. Sparta bude dominovat, my chceme zase v domácím prostředí uspět. Také se budeme snažit útočit a vstřelit branku,“ pronesl Vrba, jehož celek jede za týden na Slavii a zcela reálně mu hrozí, že bude po třech kolech na nule.