Červenomodrá paráda. Fotbalová Viktoria z Plzně slavila výročí

Do červené a modré se oblékly i plzeňské tramvaje, které během celého víkendu jezdily s vlaječkami klubu a logem, které západočeský celek k příležitosti významného výročí představil.

Na pamětní místo u Brány borců byli uvedeni dva bývalí plzeňští fotbalisté, kteří už bohužel zesnuli: David Bystroň a Marián Čišovský. Kromě nich obdrželi pamětní desku fanoušci Jakub Svěrák a Pavel Jirka.

Tímto byla také zahájena nová tradice, pamětní místo se bude totiž nově plnit vždy 11. června, tedy na klubové narozeniny.

„Rádi bychom každý rok tímto způsobem uctili klubové legendy, které si to bezesporu zaslouží. Výběr jmen bude mít na starosti speciální komise, v níž jsou zástupci fanoušků, našeho klubu a klubový archivář Pavel Hochman,“ sdělil Václav Hanzlík, mluvčí Viktorie.

U příležitosti oslav byla i otevřená naučná stezka, která nese název Po stopách 110 let FCVP. Měří téměř čtyři kilometry, vede skrz Štruncovy sady a areál v Luční ulici a obsahuje jedenáct zastávek.



„Stezka je k dispozici každý den a prakticky nepřetržitě. Věříme, že se stane oblíbeným výletním místem a během příjemné procházky se návštěvníci dozví i řadu zajímavostí o našem klubu,“ pronesl plzeňský obchodně-marketingový ředitel Jaromír Hamouz.

Na závěr června chystá Viktorie vydání pětadvaceti výročních poštovních známek, které mapují klubovou historii. „Variant, jak si tuto unikátní památku pořídit, bude hodně a věříme, že této možnosti naši fanoušci využijí,“ líčil mluvčí Hanzlík.

Tematika oslav 110. výročí by se měla promítnout i do podoby nových dresů, které západočeský klub představí před začátkem blížící se sezony. Na podzim by se pak měl uskutečnit i speciální výroční zápas.