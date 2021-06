První posila pro Plzeň: z Liberce přichází kolumbijský záložník Mosquera

Pro Mosqueru jde o třetí angažmá v české lize. Dvakrát působil v Bohemians, odkud loni v srpnu za zvláštních okolností odešel do Liberce.



Tenkrát měl za zelenobílé nastoupit do přípravného utkání, ale pár desítek minut před zápasem napsal v SMS zprávě, že v klubu končí. „Jhon a jeho manažer můžou být rádi, že žijí v Česku. Kdyby takový podraz udělali v Kolumbii, asi by se po nich střílelo,“ volil tenkrát silná slova sportovní ředitel Bohemians Miroslav Držmíšek.

Mosquerovi se však přestup do věhlasnějšího klubu vyplatil.

S Libercem se umístil na šestém místě, díky sedmi gólům a pěti asistencím patřil k nejproduktivnějším hráčům týmu a na podzim si dokonce vyzkoušel evropské poháry, o něž bude nyní bojovat i s Plzní.

„Bylo vždy mým snem hrát ve velkém klubu, což Viktorka bezesporu je. Tentok krok je pro mě velmi důležitý a vážím si takové možnosti,“ řekl po podpisu kontraktu pro plzeňský web. „Těším se na každý zápas!“

Jhon Edison Mosquera Rebolledo, jak zní hráčovo celé jméno, se stal první plzeňskou posilou pro trenéra Michala Bílka, kterého západočeský klub angažoval v závěru uplynulé sezony. Tým sice neuspěl ve finále poháru proti Slavii, ale díky páté příčce bude v létě startovat alespoň ve druhém předkole nově vzniklé Konferenční ligy.



Mosquera působil v kolumbijském Deportivo Cali, odkud zamířil do nižších španělských soutěží. Do Česka se poprvé dostal v roce 2014, ale po dvou letech z Bohemians odešel do Atlétika Nacional, s kterým si zahrál i na mistrovství světa klubů.

Na jaře 2020 ho ředitel Bohemians Darek Jakubowicz přemluvil k návratu do Bohemians, kde však vydržel jen do léta. A přes Liberec se nyní dostal až do Plzně.

Ve Štruncových sadech rozšíří ofenzivní cizineckou legii: v týmu jsou už Francouz Jean-David Beauguel, Konžan Joel Kayamba či Adriel Ba Loua z Pobřeží slonoviny.