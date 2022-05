Mistrovské čekání: pusinky od Šádka a Limberský v kotli. Kdo by teď šel spát?

Jako jeden muž hlouček plzeňských fotbalistů, trenérů, funkcionářů, masérů, lékařů vyskočil vzhůru. A pak se všichni rozběhli k rozjuchaným fanouškům, které uvnitř sektoru sotva držel rozviklaný plot.

Michal Bílek! křičeli nejdřív.

Adolf Šádek! navázali vzápětí.

A pak dokola dokolečka opakovali hity z mistrovského repertoáru. V první brázdě všechno sledoval i David Limberský, který fandil přímo v kotli. Na ostatních místech stadionu zase byli rozesetí Daniel Kolář, Václav Pilař a další borci z plzeňské zlaté éry...

„Oslavy budou dlouhé a divoké,“ zářil kapitán Lukáš Hejda. „Dneska určitě nepůjdeme spát!“

Plzeň vyhrála na stadionu Hradce Králové 2:0 a díky zaváhání Slavie, která v souběžně hraném duelu v Ostravě remizovala 1:1, je Viktoria kolo před koncem novým šampionem. Po čtyřech letech. Pošesté v historii.

Plzeňský boss Adolf Šádek (vlevo) objímá kouče Michala Bílka po zisku mistrovského titulu.

Klubový šéf a majitel Šádek v doprovodu svého strážce sledoval dění z míst těsně nad střídačkami. Když mířil po prvním poločase přes hrací plochu do kabin, schytal od domácích fanoušků spršku nadávek. Na oplátku jim gesty posílal pusinky, což opakoval po zápase, kdy už byl na hřišti za krále jeho Viktoria po letech zase za královnu.

„Stáli jsme tam spolu a navzájem si děkovali,“ popisoval dojatý plzeňský kouč Bílek. „Tohle je úspěch, který jsme nečekali ani my ani vy. Neuvěřitelný,“ soukal ze sebe, když přišel mezi novináře.

„Jak budu slavit? Netuším, asi půjdem někam na pivo, ne?“ pronesl. To Hejda, který ho v tiskovém sále vystřídal, měl jasněji: „Oslavy budou velké a divoké. Spát dneska nepůjde nikdo!“

Je to velký plzeňský večer.

„Že jsme předčili Slavii, Spartu a ostatní týmy, je obrovské vyznamenání. Jsme nadšení,“ opakoval Bílek, který společně s kolegy a svěřenci na hřišti netrpělivě čekal na výsledek z Ostravy.

„Bylo to hrozně dlouhý! Co kdyby Slavia dala ještě gól?“ děsil se Bílek. „Pak naštěstí propuklo to obrovské nadšení, řada z nás byla naměkko.“

A dál už to znáte.

Hráči i trenéři navlékli mistrovská trika a čepice, poskakující fotbalisty a slavící fanoušky oddělovaly desítky policejních těžkooděnců. Další pokračování bude v ulicích Plzně, kam autobus s fotbalisty vyrazil po desáté hodině.

Vždyť kapitán přece řekl jasně: „Dneska spát nepůjdeme!“