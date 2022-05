Nejpevnější obrana, sezona bez Evropy, vnitřní síla. Co dovedlo Plzeň k titulu

Plzeň ve středu ve 4. kole nadstavby porazila Hradec Králové a po zaváhání Slavie v Ostravě má před závěrečným dějstvím nedostižný čtyřbodový náskok.

Co ji k titulu dovedlo?

Výhry o gól. Osmkrát 2:1, sedmkrát 1:0 a jednou 3:2. Plzeňští si oblíbili vítězství o jediný gól. Dráždili tím soupeře, konkurenty i jejich fanoušky. Ne, nebylo to štěstí. Šestnáct výher z celkových pětadvaceti bylo o gól.

„Je cenné, když se tolik nedaří, ale přesto se vyhraje. Ukazuje se, že náš tým má charakter, vůli, nikdy se nevzdává,“ říká trenér Michal Bílek.

Jakmile získal tým v zápase vedení, držel si ho, přizpůsobil hru a málokdy ho pustil. Stalo se jen třikrát, že když vedl, tak nevyhrál. Na Spartě a v Ostravě prohospodařil dvoubrankový náskok, v Olomouci to bylo 1:1.

„Takhle Plzeň hraje, vyhrává o branku,“ poznamenal po vzájemném duelu hradecký kouč Miroslav Koubek.

Víra, vůle, síla týmu. Když před týdnem v klíčovém utkání o první místo na Slavii dostali gól v nastavení z penalty, dokázali Plzeňští v posledních vteřinách ještě vyrovnat. To ukazuje na charakter týmu, který se nikdy nevzdává, i když se zdá, že by měl být úplně na dně. Potlačí zklamání a vstane.

Proti Slavii se během jara Plzeň z nepříznivého stavu vyhrabala dokonce dvakrát. I doma inkasovala jako první v 48. minutě, byla horším mužstvem, ale z nesnází se dostala a čtvrt hodiny před koncem srovnala.

A právě díky remízám 1:1 se udržela na první příčce před Slavií. Pokud by slávisté svá vedení udrželi, byli by před středečním 4. kolem nadstavby o čtyři body před Plzní a v případě výhry v Ostravě by měli titul oni.

Že je odolná a nic ji nezlomí, ukázala Plzeň i v zápasech, v nichž skóre otočila. Na Bohemians, se Slováckem, s Budějovicemi, ve Zlíně. Doma proti Zlínu pak dala vítězný gól až v 85. minutě.

Sezona bez Evropy. Také bolestivé a brzké vyřazení z evropských pohárů působilo na první pohled jako kritická rána. Zvlášť v pro Plzeň finančně značně nejisté době.

„Jaké to bude mít dopady na celý klub? To není otázka na mě,“ kroutil se trenér Bílek poté, co jeho mužstvo v Konferenční lize trestuhodně promrhalo vítězství 2:0 z prvního utkání a po porážce 0:3 v odvetě vypadlo v závěrečném předkole s bulharskou Sofií. „Je to pro nás ta nejhorší facka v nejdůležitějším zápase sezony,“ bědoval obránce Luděk Pernica. Kdyby věděl...

Počet soutěžních zápasů v aktuální sezoně Slavia - 53

Sparta - 50

Plzeň - 42

Slovácko - 40

Plzeň se totiž ve zdánlivě nejtěžší chvíli semkla. Jako ještě tolikrát v sezoně.

Volnější program navíc ve srovnání se Slavií a Spartou, konkurenty v boji o čelo tabulky, prospěl. Vždyť Plzeň, která navíc záhy vypadla i z domácího poháru, od léta odehrála o osm a o jedenáct zápasů méně než Sparta se Slavií.

I proto si vystačila se stabilnějším a kompaktnějším kádrem. Kouč Bílek využil aspoň na minutu v ligové sezoně třicet fotbalistů, třeba za Slavii jich přitom jen v domácí soutěži nastoupilo o osm víc.

Nejpevnější obrana. Kritiku kvůli pro někoho možná nevábnému a leckdy až moc defenzivnímu stylu fotbalu odráželi po celou sezonu s grácií. Třeba po dubnové domácí remíze se Slavií, díky které se Plzeň udržela na prvním místě tabulky.

„Vy tomu říkáte pasivita, já zase zodpovědná defenziva,“ pousmál se plzeňský kouč.

Pod Bílkovým vedením se tým po celou sezonu uměl kdykoli přizpůsobit čemukoli. Vítězil pragmatismus, dokonalá účelnost: „Do každého utkání jdeme s odlišnými úkoly. Jinak hrajeme proti Slavii, jinak proti Spartě.“

Vždy ovšem v aktuálním ročníku platilo, že kvalitní defenziva je pro Plzeň základ. V zápasech domácí soutěže Viktoria ani jednou neinkasovala více než dvě branky, prohrála dohromady jen dva duely a od srpna do května ji na rozdíl od Slavie nepotkal takřka žádný výraznější výpadek.

Nejtěžší moment? Říjnová porážka 0:2 v Edenu, kde Plzeň dohrávala po třech červených kartách jen s osmi hráči. Nepoložil ji však ani další duel, v němž na Baníku ztratila dvougólové vedení a pouze remizovala 2:2.

„Když je potřeba, každý v týmu vezme nohy na ramena a maže přes celé hřiště zpátky, aby zablokoval střelu. To nás vystihuje, hrabeme jeden za druhého. Neříkám, že dřív to nebylo, ale z dnešního týmu to srší abnormálně. My ten gól dostat nechceme. Ať je někdo malý nebo velký, všichni padáme do střel, bojujeme,“ popisoval kapitán Lukáš Hejda, který získal už svůj šestý mistrovský titul - jen pět borců jich má v historii české ligy víc. A žádný tým v aktuálním ročníku v lize neinkasoval méně než Plzeň.

Gólman Staněk, který se v průběhu sezony dostal až do reprezentace, je s třinácti čistými konty v celé lize nejlepší.

Nejlepší na hřištích soupeřů. Prohra proti Hradci Králové, porážka na podzim na Slavii. Jinak pět remíz a deset výher. Plzeň má nejlepší bilanci na soupeřových stadionech, i proto je kolo před koncem šampionem.

A to s Hradcem nastoupila na neutrálním hřišti v Mladé Boleslavi, které nováček pro svá domácí utkání využívá. Když tam ve středu hrála podruhé, už se zaskočit nenechala.

Ztráty venku Slavia 0:2

Hradec 0:1

Sparta 2:2

Ostrava 2:2

Jablonec 0:0

Olomouc 1:1

Slavia 1:1

Plzeň zvládla i těžký duel na Slovácku, kde bodovala už jen Slavia a Ostrava. Na rozdíl od slávistů nezaváhala v Budějovicích, v Liberci či v Karviné. Plusový bod má ze Sparty.

„Jeden z nejlepších zápasů jsme sehráli v Mladé Boleslavi. Měli jsme hru od začátku pod kontrolou, dobře jsme kombinovali, drželi jsme míč. Soupeře jsme do ničeho nepustili, dali jsme dva góly, měli jsme další zakončení,“ vypočítával kouč Michal Bílek.

Doma Plzeň ztratila jen čtyři body za remízy s Olomoucí a se Slavií, patnáctkrát vyhrála. Slavia je na tom podobně, podlehla sestupující Karviné a remizovala právě s Plzní.