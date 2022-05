Pyšný a dojatý kouč Bílek o titulu: Je tak nečekaný, že předčil vše

Jako by to celé ještě ani náhodou nevstřebal. Byl dojatý. A první slovo, které z něj po rozhodujícím utkání proti Hradci Králové před novináři vyjelo? „Neuvěřitelný!“

Proč?

Protože je to obrovské překvapení. Minulý rok jsme v posledním zápase zachraňovali aspoň páté místo a když jsme vstupovali do aktuálního ročníku, nikdo z nás ani z vás si nemyslel, že bychom o titul mohli vůbec bojovat. A my ho nakonec získali! Musím smeknout před kluky, kteří odvedli fantastickou práci, byli poctiví, zodpovědní. Že jsme předčili Slavii, Spartu a ostatní týmy, je obrovské vyznamenání.

Bylo složitější odkoučovat proti Hradci Králové vítězný zápas, nebo na konci čekat na výsledek z Ostravy, který vám dal titulové razítko?

Trnuli jsme, jestli Slavia nedá gól. Bylo to hrozně dlouhé, ale pak propuklo nadšení. Spousta z nás byla naměkko... Jsem neskutečně pyšný na kluky, jak tenhle ročník zvládli. Prohráli jsme jen dva zápasy, proti Spartě jsme získali sedm bodů, dali jí dohromady osm gólů. Třikrát jsme porazili i Slovácko. Paráda!

Je tohle největší úspěch vaší kariéry? Se Spartou jste kdysi oslavil double, pak jste reprezentaci dovedl do čtvrtfinále mistrovství Evropy.

Ale to bych nesrovnával, protože národní tým je úplně něco jiného. Ovšem přiznávám, že tohle předčilo asi všechno. Zejména tím, jak hrozně nečekané to bylo. Vždyť my měli v úvodu sezony tolik zraněných, spoustu zápasů jsme vyloženě upachtili. Naše výhoda proti Slavii a Spartě byla, že jsme nehráli evropské poháry a měli víc času se připravit. Na druhou stranu máme taky nesrovnatelné kádry: ne kvalitativně, ale šířkou.

Takže je pro vás plzeňský titul cennější než ten se Spartou?

Já do Sparty přicházel v rozehrané soutěži, získali jsme double. Krásný úspěch, ale v té době ještě bylo pravidlem, že Sparta tituly sbírá. Tehdy jsme splnili cíl, ale v Plzni jsme před sezonou dostali úplně jiné úkoly - dostat se do předkol evropských pohárů.

Co vám bezprostředně po utkání řekl šéf Adolf Šádek?

Byl šťastný. Děkoval za celý ročník. I já bych chtěl tímhle poděkovat Plzni, že si mě vybrala a dala mi šanci.

Přitom o vás minulý rok znovu uvažovala Sparta, kterou jste ale nyní nechali za sebou. Je pro vás proto úspěch o to cennější?

Tak to neberu. Sparta si vybrala Pavla Vrbu a i když jim to nevyšlo, jak si představovali, rozhodnutí dát mu příležitost bylo podle mě správné. Komu jinému než trenérovi desetiletí? Možná jsem byl jedním z aspirantů, ale Sparta udělala dobře.

Plzeňský boss Adolf Šádek (vlevo) objímá kouče Michala Bílka po zisku mistrovského titulu.

Ale Plzeň udělala ještě líp, ne?

Neskromně asi musím říct, že ano... (úsměv) Ale vážně: my o titulu v klubu dlouho vůbec nemluvili, pokaždé jsme si jen zhodnotili zápas a připravovali se na další. Až před koncem soutěže jsme začali doufat...

...a teď můžete dokonce jásat. Jak budete slavit vy?

Ty jo, to netuším. Ale asi půjdem na pivo, ne?