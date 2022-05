Šampion Hejda: Všichni mluvili o Spartě a Slavii, tenhle titul řadím nejvýš

Společně s plzeňskými parťáky po závěrečném hvizdu nervózně čekal na zprávy z Ostravy. Jakmile viktoriáni zjistili, že Slavia s Baníkem jen remizovala, propuklo šílenství.

„Pomalu nám už dochází, čeho jsme vlastně dosáhli. Je to paráda, já osobně řadím tenhle titul úplně nejvýš. Těším se na oslavy,“ líčil na pozápasové tiskové konferenci šťastný stoper Hejda.

Ceníte si titulu o to víc, že jste nepatřili mezi papírové favority před začátkem ligy?

Přesně tak. Nikdo nám nevěřil a byli jsme od začátku zaškatulkovaní, že budeme rádi za poháry. Počítalo se jen se Slavií a se Spartou. A teď jsme tady. Jsme první, jdeme slavit.

Napadlo by vás před nadstavbou, že budete moci jásat už v předstihu?

Čekal jsem, že to bude honička až do posledního kola. Slavia nám samozřejmě nahrála svou ztrátou s Hradcem, my jsme toho dokonale využili. Jsme šťastní, že to pro nás dobře dopadlo.

Teď jste pošesté šampiony. Jak byste z pozice kapitána svůj mistrovský tým popsal?

Banda bojovníků, která se prostě nikdy nevzdala. Ani nepamatuju, kolik jsme otočili zápasů, kdy jsme hráli špatně a teklo nám do bot. Vždycky jsme to dokázali ukopat. Řekl bych, že tenhle titul vystihuje, že jsme banda válečníků, čehož si strašně cením.

Co říkáte na přínos trenéra Michala Bílka? Často bývá kritizovaný za defenzivní styl, jenže výsledky má...

Skvělý kouč, který umí udělat perfektní atmosféru v kabině. Navíc výborně zvládá přečíst soupeře a připravit taktiku na míru. Jeho mediální obraz mi teď nezapadá, když jsem měl možnost poznat ho osobně. Za mě je to strašný frajer a super chlap.

Rozhodl ve váš prospěch vybojovaný bod z Edenu?

Tam nám to asi nahrálo nejvíc, ta remíza. Malinko jsem tušil, že už by to mohlo dopadnout. Asi to byl nejdůležitější zápas.

Do Mladé Boleslavi vás přijel podpořit početný dav fanoušků, třeba David Limberský si málem zničil hlasivky...

Bylo to fajn. Čekal jsem, že budou fanoušci moct i na hřiště. Snad budou v neděli oslavy ještě lepší, divočejší.