VAR na všech zápasech už není sci-fi, říká šéf ligy. Na jaře přibude pátý duel

Od jednoho utkání během každého hracího víkendu v druhé části předloňské sezony až k polovině zápasů během nadcházejícího ligového podzimu. Projekt videorozhodčího v českém prostředí se dál rozrůstá.

„Že budeme mít VAR na všech ligových zápasech, už není science fiction. S neustálým rozšiřováním videa postupně klesají náklady, je to o debatě s partnery, o určité finanční injekci. Ale konkrétní termín, kdy by se to mohlo povést, po mně nechtějte,“ uvedl Svoboda.

Stejné tresty pro hráče, trenéry i funkcionáře Podle jedné z úprav fotbalových pravidel už nebudou žluté a červené karty dostávat jen hráči, ale všechny delegované osoby. A tak čtyřikrát napomínaný trenér nebude moct v následujícím utkání na lavičku. Po osmi žlutých kartách dostane zákaz výkonu činnosti na dva duely, po dvanácti na tři a tak dále.

Projekt videorozhodčího v Česku stále naráží na to, že jen čtyři zápasy v každém kole jsou snímány v nezbytné televizní kvalitě, čili minimálně na deset kamer.

Pátý jarní zápas, který už má Ligová fotbalová asociace schválený od Mezinárodní pravidlové komise IFAB, proběhne v testovacím režimu.

„Hodně nám napoví, jestli budeme schopni později rozšířit VAR na zmíněných osm zápasů,“ vysvětlil Svoboda. „Nicméně jsem rád, že spolupráce mezi námi a fotbalovou asociací se ohledně projektu videa prohlubuje.“

Ligová fotbalová asociace, která profesionální soutěže v Česku řídí, má ve spolupráci s hlavním vysílatelem, televizní stanicí O 2 TV Sport, na starost technické zázemí projektu, Fotbalová asociace České republiky zase personální obsazení.

Pro obsluhu VAR je v současnosti k dispozici devět plně vyškolených sudích. „Naším společným cílem je, aby jako videorozhodčí mohli v dohledné době pracovat všichni hlavní sudí v lize,“ poznamenal Tomáš Bárta, výkonný ředitel.



Řeší se také nasazení tzv. kalibrované ofsajdové čáry, která by videosudím pomohla rozlišit nepatrné, jemné postavení mimo hru. Na startu sezony ji bude testovat televize, během fotbalového podzimu by ji měli v ostrém provozu začít využívat i samotní rozhodčí.