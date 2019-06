Šéf ligy: Video na čtyřech až pěti zápasech. A jak dál s nadstavbou

Třicet kolo v základní části, pak další zápasy v nadstavbě. Další dva roky se fotbalová liga v Česku bude hrát podle současného modelu. A dál?

„Třicet kol je prostě málo. Proto jsme s nadstavbou přišli. Když vezmu prvních dvacet ligových soutěží v Evropě, nikde se nehraje jen třicet kol, už i Řecko má pro příští sezonu nadstavbu,“ říká Svoboda.

Ale nevnucujete lidem něco, o co nestojí?

Rozumím Slavii, která celou sezonu hrála tři soutěže. Ta problém s počtem zápasů řešit nemusí. Ale v lize máte šestnáct klubů a většina z nich netrpěla tím, že by toho měla moc.

Zvýšit počet zápasů lze i bez nadstavby, ne?

Můžete soutěž zúžit a hrát čtyřkolově, nebo tříkolově. S tím nesouhlasím, protože u nás je historicky dané, že se liga hraje se šestnácti týmy. A nemám pocit, že by zúžením došlo ke zvýšení kvality, jak se mnohdy předhazuje. To se nikde neprokázalo, v Rakousku by mohli vyprávět. A když zase počet týmů přidáme, vznikne ještě větší propast mezi první a druhou ligou. A pak je tu třetí možnost, což je nadstavba.

Dušan Svoboda O brzkém startu ligy na podzim i na jaře: "Strategický cíl českého klubové fotbalu by měl být čtyři týmy v základních skupinách evropských pohárů, z nichž aspoň dva by se měly dostat do jarní části. To určuje úspěšnost a neúspěšnost ligy. V okamžiku, kdy začínají kvalifikace o poháry a kluby jsou rozehrané, je to výhoda."

Neuvažujete, že v ní uděláte změny?

Můžeme být kreativní a vymýšlet různé varianty. Tři skupiny, čtyři skupiny, zleva zprava. Věřte, řešili jsme hodně možností, inspirovali jsme se a přišli s třemi skupinami s tím, že si to po nějaké době vyhodnotíme.

Ale spíš než pozitivní dojmy převažuje kritika, vnímáte to tak?

Já první rok hodnotím pozitivně, samozřejmě kritické hlasy slyším. Jsme národ, který kritizuje všechno a od začátku. Nový model Fed Cupu, Davis Cupu, Evropské ligy, mistrovství světa v hokeji. Nic nám nevyhovuje.

Většina zápasů nadstavby postrádala náboj, to nemůžete popřít.

Kouzlo měla skupina o záchranu, příště to může být zase naopak. Třeba Bohemka byla pár minut od účasti v prostřední skupině a mohla hrát o poháry. Pak byla minutu od baráže. A skupina o titul? Kdyby plzeňský Kovařík na Slavii netrefil tyč...

Dušan Svoboda

Nadstavbu shazovali i samotní hráči, ozvali se i trenéři.

Nestačil jsem se divit, když jsem některé hráče slyšel. Předpokládám, že když má profesionální smlouvu, je placený za to, aby hrál a pak se mu nelíbí, že je zápasů hodně?

A trenéři?

Chápu to u těch, kteří po základní části měli své jisté. Samozřejmě, pro Slavii to bylo složité, protože svoje postavení musela potvrzovat neustále. V kombinaci s tím, jak náročnou sezonu měla, to chápu. Respekt, jak to zvládla. Vždycky proti nadstavbě bude ten, který po třiceti kolech bude první. A ten, který skončí čtrnáctý.

Nejvíc rozporuplné názory přinesla prostřední skupina, kde sedmý tým jde do evropských pohárů na úkor pátého. Přijde vám to spravedlivé?

Mladá Boleslav si to musela všechno vybojovat. Samozřejmě, v prvním kole s Teplicemi to měla snadné. Ale pak musela zvládnout Zlín a ještě vyhrát v Ostravě. A to tam rozhodně není jednoduché.

Dušan Svoboda O pohledu fanoušků na fotbal: “Celá společnost má extrémní nedůvěru vůči čemukoli, co uděláte. Do fotbalu se to přenáší, protože každý ho sleduje, každý mu rozumí. Uděláte cokoli, tak vám nikdo nevěří, že to myslíte dobře.“

Příští sezona se odehraje ve stejném modelu. Dojde k nějakým dílčím změnám?

Budeme se zabývat, jestli zařadit vložené kolo, nebo všechno odehrát během víkendů, protože v týdnu přišlo méně diváků. A samozřejmě řešit začátky utkání, což je věčné téma.

Věčné téma je v českém fotbale pověst rozhodčích. Jak vnímáte poslední události především v baráži, po nichž se o fotbale mluví v souvislosti se žumpou, hnusem či drsnou realitou?

Já byl zvědavý na sportovní konfrontaci týmů z první a druhé ligy. Měl jsem obavy, aby ty zápasy nekončily debakly, protože každý říkal, že rozdíl mezi soutěžemi je velký. Nic z toho nevyšlo, zápasy byly vyrovnané. Jestli máme problém s rozhodčími, tak to není problém baráže.

Vy jste organizátor ligy, jejíž pověst vám špiní sudí. Co s tím můžete dělat?

Dobře víte, že rozhodčí a komise rozhodčích jsou v gesci fotbalové asociace. My do kompetence komise rozhodčích zasahovat nemůžeme. Na ligovém gremiu to samozřejmě se zástupci klubů probereme. Ale to je tak všechno, co můžeme dělat.

Místopředseda asociace (FAČR) Roman Berbr vinu za skandální výkony sudích v baráži shodil na absenci videa.

Já jen chci zdůraznit, abychom si video nebrali jako záminku k omlouvání výkonů rozhodčích. A to bez ohledu na to, jestli na zápas videoasistenti dohlížejí, nebo ne.

Ani projekt VAR, který patří pod LFA, však nebyl bez chyb. Jaký je váš názor?

VAR znamená videoasistent. Má asistovat, pomáhat. Samozřejmě, ne všechno se povedlo, ale fatálních omylů dramaticky ubylo, to je prostě fakt. Fotbal pořád naráží na nejednoznačnost výkladu pravidel.

Dosud videoasistenti dohlíželi na tři duely v kole, od příští sezony to budou čtyři zápasy. Kdy bude video dohlížet na všechna utkání?

Jedna věc je, co bych si přál. Druhá, co je ideální. A třetí, na co máme. Doufám, že od příští zimy budeme mít pět zápasů. Já budu nadšený, když budeme mít video všude. To je mým cílem.