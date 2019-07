PŘEHLED: Nová pravidla. Sudí už není součástí hry, změnil se i výklad ruky

Obměny fotbalových předpisů, které má pod palcem Mezinárodní pravidlová komise IFAB, platí od prvního července a k vidění už byly a jsou na letních mezinárodních turnajích - na světovém šampionátu žen, na turnaji Copa América v Jižní Americe i na mistrovství Afriky.



„Některé novinky jsou vskutku revoluční. Ať už jde o nové provedení kopu od branky, při kterém už míč nemusí opustit pokutové území, nebo postavení zdi, v níž nebudou moct stát útočící hráči. Zásadní je také úprava pravidla o ruce,“ vyjmenovává Jiří Kureš, předseda pravidlové komise fotbalové asociace, který změny v Česku představuje rozhodčím i profesionálním klubům.

Úprav je dohromady pětadvacet, deset nejzásadnějších představujeme podrobně.

Změna č. 1 Hra rukou

Pravidlo, které ve fotbalovém prostředí budí největší vášně a diskuse. Bude s novým výkladem jasněji?

Pro bránící hráče dál platí, že přestupku se fotbalista dopustí v momentě, kdy míč zasáhne rukou, která nepřirozeně zvětší objem jeho těla.

Do pravidel ale přibyla novinka, jež za nedovolené považuje každé hraní rukou nad úrovní ramene, a to i při nenadálém odrazu míče od protihráče či vlastního těla. Tady ovšem pozor na výjimku, kterou tvoří situace, kdy si hráč nastřelí balon do paže sám vlastní nešikovností při obranném odkopu či hlavičce.

Ve skluzu se ruka nepíská, pokud je mezi tělem a zemí a hráč se s ní podpírá. Jestliže však bránící fotbalista nechá paži za sebou, vytrčí ji bočně nebo vertikálně od těla, už tím nepřirozeně zvětšuje svůj objem. A tím pádem se při dotyku s míčem dopouští přestupku, což dosud neplatilo.

Změny se týkají také ofenzivních hráčů, protože nově už nesmí být dosaženo žádné branky poté, co některý z útočících zahraje rukou. Byť by to bylo nezaviněně a nechtěně. Pokud útočící fotbalista jakýmkoli zásahem paže získá výhodu, tzn. dostane se do brankové příležitosti nebo ji vytvoří, hra musí být přerušena.

„Je důležité, aby fanoušci pochopili, že sporné ruce útočících hráčů se pískají, aby nebylo dosaženo sporné branky. Naopak sporné ruce bránících fotbalistů by se pískat neměly, aby nebyla nařízená sporná penalta,“ vysvětluje Kureš.

Gól neplatí ani v momentě, kdy by míč do soupeřovy brány hodil přes celé hřiště brankář. Nepravděpodobná, ale až doteď možná varianta.

Změna č. 2 Rozhodčí už (téměř) není součástí hry

Zásadní změna. Až dosud se po dotyku rozhodčího s balonem normálně pokračovalo ve hře, arbitr dokonce mohl „vstřelit“ i gól. Pokud po zahrání míče sudím padne branka, nově platit nebude a následuje míč rozhodčího.

Hra se přerušuje i v následujících momentech:

pokud se balon dotkne sudího a útočící tým se následně dostává do slibné nebo zjevné brankové příležitosti; je přitom jedno, zda se rozhodčí dotkl balonu po kopu bránícího či útočícího celku.

pokud se po zahrání míče rozhodčím změní držení míče.

V obou případech pak následuje míč rozhodčího a balon se vhazuje tam, kde se sudí balonu dotkl.

Jedinou výjimkou je situace, kdy se nezmění držení míče a jeden z týmů zároveň nemíří do nadějné nebo vyložené gólové šance.

Změna č. 3 Míč rozhodčího

Představte si častý obrázek: na půlce leží zraněný hráč, tým A útočí, ale sudí přeruší hru, protože chce kvůli vážnosti situace umožnit jeho ošetření.



Dosud se hra navazovala tak, že mužstvo B v rámci fair play odevzdalo balon zpět soupeři. Mnohdy tím ovšem tým A výrazně přišel o výhodu, kterou tým B zároveň snadno získal tak, že nakopl balon třeba daleko do rohu hřiště.

„Podle nového výkladu se míč rozhodčího vždy vhazuje mužstvu, které ho mělo naposledy v držení,“ uvádí Kureš. A vhazuje se tam, kde se ho hráč dotkl naposledy. Ostatní fotbalisté z obou celků musejí stát čtyři metry od rozehrávajícího.

Pokud dojde k přerušení ve chvíli, kdy se balon nachází v pokutovém území, rozehrává vždy brankář bez ohledu na to, kdo měl míč v držení.

Nadále platí, že branka přímo z míče rozhodčího neplatí, dokud se balonu nedotknou nejméně dva hráči.

Změna č. 4 Střídání

O jeden způsob zdržování hry méně, střídaný hráč musí opustit hrací plochu nejkratší cestou, u nejbližší postranní čáry. Pak zamíří co nejrychleji do technické zóny a do šaten.

Výjimky jsou dvě - bezpečnostní a zdravotní důvody. Pokud se střídaný hráč nachází nachází v blízkosti sektoru fanoušků soupeře a sudí má z toho důvodu obavu o jeho bezpečnost, může svolit, aby odešel z hrací plochy jinou cestou.

A ten druhý důvod? Fotbalista na nosítkách nemusí jít nejkratší cestou za čáru, pokud se tím prodlouží jeho cesta do šatny.

Změna č. 5 Odkop od brány

Při odkopu od branky už balon nemusí před dotykem dalšího útočícího hráče opustit pokutové území. „To je opravdu velká novinka a věřím, že se díky ní bude rychleji a konstruktivněji přecházet do útočné fáze,“ míní Kureš.

Fotbalisté bránícího týmu samozřejmě musí šestnáctku opustit a můžou se do ní vrátit až po rozehrání. I tento krok má zamezit natahování času, obránci občas „omylem“ zpackali rozehrávku od brankáře a přebírali míč ve vlastním vápně. Museli ji opakovat a ušetřili tím několik sekund. Teď už mají smůlu.



Změna č. 6 Zeď

Jestliže bude zeď tvořena třemi nebo více obránci, útočící fotbalisté od ní musí stát minimálně metr. Za porušení pravidel následuje volný kop. Tato novinka má opět omezit zdržování hry, jejím cílem je méně strkanic a konfliktů při zahrávání standardních situací.

Změna č. 7 Penalty

Zaprvé už brankář nemusí mít v době kopu na čáře obě kopačky. Stačí, když se bude brankové čáry dotýkat částí jedné nohy, nebo bude na její úrovni (ve skoku). Pravidlo se nicméně bude uplatňovat pouze v případech, kdy penalta není proměněna. „Za jeho porušení obdrží gólman taxativní žlutou kartu,“ dodává Kureš.

Předseda pravidlové komise zároveň vyvrátil mýtus o zrušení dorážek: „Zaznamenal jsem v médiích řadu dezinterpretací současných změn pravidel, četl jsem dokonce, že jsou zakázány dorážky z pokutových kopů. Uvažovalo se o tom, ale nebylo to schváleno.“

Zadruhé hráč zraněný nedovoleným zákrokem v pokutovém území, který je ošetřován, nemusí opustit hřiště, pokud se chystá kopat penaltu. Doteď přitom musel. Podmínkou samozřejmě je, aby o tom rozhodčího informoval.

Změna č. 8 Karty i pro trenéry a funkcionáře

Dosud dostávali žluté a červené karty pouze hráči, zatímco trenéři a ostatní členové realizačního týmu byli vykazováni na tribunu pouze slovně.

Důvodem novinky je větší přehlednost pro fanoušky a pravidla jsou stejná jako u fotbalistů: po druhé žluté následuje červená čili vykázání. Výjimku mají lidé ze zdravotnického týmu. Maséři, lékaři či fyzioterapeuti můžou i po vyloučení zůstat v technické zóně.



Stejně jako u hráčů bude i kouče po červené kartě čekat automatický jednozápasový trest. Navíc i jim by se mohly karty sčítat. „FIFA jen určila, že po červené musí přijít trest na jeden zápas. Sčítání karet už je záležitost řídících orgánů soutěží, u nás Ligové fotbalové asociace. Je však pravděpodobné, že u nás se karty sčítat budou,“ prohlásil Kureš.



Změna č. 9 Los před výkopem

Drobná novinka: mužstvo, které vyhrálo los, vždy volilo stranu. Nyní si může vybrat mezi stranou, nebo balonem.

Změny č. 10 Nevhodné oslavy gólů

Fotbalista oslaví vstřelenou branku nevhodným způsobem (např. svlečením dresu), za což mu podle pravidel náleží žlutá karta. Ta nově platí i v případě, že gól posléze není uznán; například po zásahu videorozhodčího.