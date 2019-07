V pátek večer odstartuje liga, Bohemians nastoupí v Jablonci

„Vstupy do soutěže jsou vždy hodně důležité, takové to napnutí před soutěží má každý. S Bohemkou to vidím jako nesmírně těžké utkání. Musíme počítat s tím, že to třeba nepůjde tak hladce jako v minulé sezoně. Musíme tam dát třeba víc nasazení a bojovnosti,“ řekl jablonecký trenér Petr Rada.



Severočeši prošli v letní pauze výraznou obměnou, kádr opustilo pět hráčů z jarní základní sestavy.

„Na jednu stranu jsou odchody škoda, ale když je o hráče Jablonce zájem, je to pro klub vyznamenání. Nebudeme jim bránit v odchodu, když mohou jít za lepším. Hráči, kteří místo nich přišli, kvalitu mají, ale musíme se připravit hlavně na trpělivost,“ uvedl Rada, který věří, že Jablonec má na to bojovat o první šestku, znamenající start ve skupině o titul.

Jeho svěřenci odehráli v krátké letní přípravě šest zápasů. Zatímco v domácích podmínkách porazili všechny tři druholigové soupeře, na soustředění v Rakousku všechny tři duely prohráli. Radu však především mrzela zranění Jakuba Jugase, Andrije Curikova a Vojtěcha Kubisty.

FK Jablonec - Bohemians Praha 1905 pátek 18.00, sudí Franěk Předpokládané sestavy:

Jablonec: Hrubý - Holík, Břečka, Plechatý, Krob - Jovovič, Kratochvíl, Matoušek, Považanec, Sýkora - Doležal.

Bohemians: Valeš - Hůlka, Köstl, Šmíd - Bartek, Ljovin, Vacek, Podaný - Hronek, Keita, Vaníček.

Ještě větší potíže s marodkou mají „Klokani“, kterým budou proti Jablonci chybět Martin Dostál, Daniel Krch, Patrik Le Giang, David Puškáč, Jakub Rada a Jan Vondra.



„Jsem přesvědčený, že jsme schopní za stávající situace, kdy máme některé hráče zraněné, sestavit smysluplnou sestavu tak, aby měla svoji sílu a zvládala naši organizaci a aby byla schopná získávat body,“ konstatoval kouč Martin Hašek.

Bohemians přivedli pět nových hráčů, sedm jich odešlo. V přípravě sehráli pět duelů, z nichž vzešly dvě výhry a tři prohry. „Nejsme dostatečně prověření, abychom věděli, s čím do toho prvního zápasu jdeme,“ prohlásil Hašek.

Přestože podle něj obě mužstva nevědí, co od sebe mohou očekávat, o favoritovi nepochybuje. „Pokud se podíváme na sestavu, s níž by mohli nastoupit, tak je velmi kvalitní. Hráči mají na trhu velkou hodnotu a domácí budou favoritem,“ řekl pardubický rodák.

Vršovický celek odvrátil účast v baráži v posledním nadstavbovém kole díky gólu Josefa Jindřiška ve čtvrté minutě nastavení. Proto si „Klokani“ přejí prožít klidnější ročník a za cíl si vytkli skončit po základní části do desátého místa, které zaručuje start ve skupině o Evropu.