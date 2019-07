Jílek: Kanga? Velmi inteligentní, ale i nespoutaný. Kaya je vůdčí osobnost

„Guélor je věčné téma,“ pousmál se Jílek na středeční tiskové konferenci. „Je jedním z technicky a individuálně nejlíp vybavených hráčů, je velmi inteligentní na hřišti i mimo něj. Ale zároveň je svým způsobem nespoutaný. Má své vnímání fotbalu: hodně rád drží balon, a když ho nemá, tak si ho bere i v místech, která nejsou ideální.“

Proto sparťanský kouč s nejvýraznějším fotbalistou týmu během přípravy na novou sezonu několikrát mluvil.

„Měli jsme čtyři nebo pět pohovorů a mám dobrý pocit z toho, jak dobře reaguje. V tréninku není problém, v posledních dvou přípravných zápasech jsme měli určitý záměr, který měl snahu plnit a poslouchal. Ale je to příprava, pro mě bude prvořadé, jak bude reagovat v mistrovských utkáních,“ uvedl.

O čem Jílek ještě hovořil?

O tom, co Spartu momentálně nejvíc trápí:

„Myslím, že jsme docela dobře zareagovali na problém s obrannými standardkami, v přípravě jsme z nich neinkasovali. Jednoznačně největší problém byl v produktivitě, ve finální, předfinální fázi, ve zúročení šancí. Přisuzuju to i náročnému programu, hráči v přípravě přece jen nejsou v takové pohodě, občas chybí metr, sekunda... Věřím, že na první mistrák to už bude v daleko lepším stavu.“



O ose týmu a představě o základní sestavě:

„S ohledem na velké množství absencí je poměrně náročné si během čtyř týdnů si udělat definitivní obrázek o všech hráčích. Skryté vlastnosti a schopnosti se objevují, až když se nedaří. Byli jsme ve fázi mapování kádru a šlo nám prvotně o změnu herního myšlení, což se myslím daří. Není to ale ruku v ruce se změnou herního způsobu. V tom nás čeká ještě hodně práce. A o sestavě máme jasno z osmdesáti procent.“

O pozici Semiha Kayi, který v přípravě odehrál ze stoperů nejvíc minut:

„Semih na mě působí velmi dobře, stejně jako všichni stopeři. Vidím velkou snahu reagovat na podněty od nás. Hraje u něj plus vítězná mentalita a to, že je vůdčí osobnost. Byť komunikuje anglicky, tak tímto směrem vyzařuje velmi dobrou energii. Má dobrý vliv i na kabinu. Že odehrál nejvíce minut bylo dané i tím, kolik stoperů jsme měli k dispozici. Štetina byl po reprezentačním srazu, Radakovič se zranil, Lischka má tréninkové manko. Proto Kaya dostal tolik příležitostí, ale svou roli zvládl a určitě s ním počítáme.“

O Georgesi Mandjeckovi, kterému skončilo hostování v Maccabi Haifa:

„Je to hráč, který může být pro Spartu zajímavý. V tuto chvíli má po Africkém poháru národů dovolenou a řešení je otázkou nejbližších dnů.“

O tom, zda je kádr směrem dovnitř uzavřený:

„Téměř. Pokud by se naskytla zajímavá příležitost, tak bychom se o tom byli schopni bavit o jednom, dvou hráčích, ale ne o konkrétních jménech. V tuto chvíli není úplně čas ani prostor někoho skautovat, sledovat, nejsou rozběhlé soutěže. Můžou nastat dílčí změny, ale to už budou asi jen detaily.“

O příchodu útočníka Martina Graiciara:

„Přišel, jelikož splňuje naše požadavky. Je to mladý hráč s potenciálem, univerzální, typologicky trošku jiný než Libor Kozák a Benji Tetteh. Může alternovat i na křídle, což byl taky důležitý faktor. Může nám pomoci, ale uvědomujeme si, že to asi nebude hned. Zápasové manko má značné, v průběhu roku nehrával. Ale ukazuje, že má velkou chuť se o to porvat. Pokud by byl schopen navázat na výkony z Liberce nebo je ještě zvýšit, tak by určitě mohl pomoci.“