Startuje fotbalová liga. Jedenáct jmen, která se vyplatí sledovat

Chlapík za sto milionů, jehož návrat do české ligy poutá nevšední pozornost. Rumunský reprezentační špílmachr nejdřív ukázal svůj kumšt ve Spartě, které ale věrný nezůstal - dal přednost lukrativní nabídce z Al Ahlí. Angažmá v Saúdské Arábii mu však rychle zhořklo a po půl roce se objevil zpátky v Praze.

Jenže už coby vysněná posila Slavie, což se na Letné neodpouští. Jak se Stanciu po pikantním přestupu vyrovná s obřím tlakem? Český šampion každopádně doufá, že jeho nezpochybnitelný potenciál vytěží ještě víc než Sparta. A že ofenzivní machr klubu po chvilce na rozkoukání pomůže do Ligy mistrů.

Dávno nemusí nikomu nic dokazovat, má za sebou kariéru jako hrom. Přesto se ostravský idol v sedmatřiceti vrhá do další sezony. Je obouchaný, leccos ho bolí, ale fotbal miluje, žije jím a chyběl by mu.

S dalším veteránem, gólmanem Laštůvkou, během přípravy oholili hlavy a pak podepsali nové smlouvy. Liga na tom jen vydělá - Barošovy emoce, zápal a renomé ji dělají zajímavější.

Tak dlouho v Plzni opakovali, že zlatá parta nestárne, až se během jednoho léta rozpadla. Útočník Bakoš je trenérem, režisér Kolář manažerem mládeže, rychlík Petržela si kariéru prodlouží ve Slovácku. Zůstává poslední mohykán.

„Až se někdy musím štípnout, jestli je to pravda,“ říká pětatřicetiletý obránce David Limberský. Má s Plzní pět titulů, a pokud by vybojoval šestý, byl by to ideální okamžik, jak se rozloučit taky.

Neplést si s reprezentantem Adamem Hlouškem, který se upsal Plzni! Hložek se narodil v červenci 2002 a od března je nejmladším střelcem v historii Sparty.

Do sestavy patří, takže bude zajímavé sledovat, jak to nový trenér Jílek v útoku poskládá: Kozák, Graiciar, Tetteh, věčný marod Kadlec... Hložka každopádně sledujte, chce ho půlka Evropy.

Moc se nepočítalo s tím, že by Mladá Boleslav bohatýra Kolju, který v minulé sezoně šokoval devětadvaceti góly, udržela. Ale zatím je pořád doma v Česku, i když kolem něj krouží zájemci ze zahraničí a nakoukl do ruské reprezentace.

„Máme na něj konkrétní nabídku, ale taky máme představu o jeho ceně. A přes tu nejede vlak,“ vyhlásil rázně klubový šéf Josef Dufek.

V lecčems podobný případ. Slávistický motor byl po životní sezoně připravený na velký přestup, ale nabídka, která by uspokojila jeho i klub, nepřilétla. Místo toho podepsal novou pětiletou smlouvu, díky které si vydělá podobně jako v zahraničí.

Minimálně do zimy zůstane a pomůže v boji o Ligu mistrů - formu má parádní, v přípravě byl nejlepším střelcem.

Nejstarší ze všech, ročník 1978. Je vlastně proti přírodě, že stále pokračuje. „Ještě jsem se nepřistihl, že bych se ráno probudil s tím, že se mi nechce na trénink. Tak proč končit?“ reaguje.

I když není tolik na očích, protože kope v Opavě, jeho výkony uprostřed zálohy byly v minulé sezoně obdivuhodné. A co letos?

Sparťanské zlobidlo. Nový kouč Václav Jílek rychle poznal, že by byla škoda se ho zbavovat - dobře ví, že když ukočíruje Kangovu složitou povahu, může v něm mít rozdílového hráče.

S gabonským potížistou v přípravě našel společnou řeč a počítá s ním do základní sestavy.

V lize je možná posledním, na koho sedne stárnoucí výraz špílmachr. V minulé sezoně ožil, dokonce nastřílel tři góly, což je u něj výjimka. Týmu pomohl do Evropy a v sedmatřiceti si prodlužuje kariéru.

Spolu s Danielem Pudilem, novou posilou, bude mít hlavní slovo v kabině.

Plzeňský bombarďák se celé léto ne a ne dostat do střelecké fazony. Půl roku marodil s kolenem a během složité rehabilitace ho napadlo: „Co když to nezvládneš a nevrátíš se? To bys asi musel nastoupit ke strejdovi do stavební firmy.“

Chmury však zahnal a znovu by měl být plzeňskou útočnou jedničkou. Když to vyjde, může se dočkat slíbeného přestupu ven.

Jablonecké plíce, bez kterých se tým pořád ještě nenaučil dýchat. Kouč Rada na blonďatého dříče i v sedmatřiceti spoléhá, protože Hübschmana skoro netrápí zdraví a umí spoluhráče usměrnit.

Což se bude hodit: Jablonec musel v létě tým překopat a může trvat, než si vše sedne.