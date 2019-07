Jílek: Nebyli jsme tak nebezpeční, jak bychom si představovali

Nejprve 0:1 s Kluží, pak remíza 1:1 s Dynamem Moskva, kterou trefil Bejamin Tetteh. Jedenadvacetiletý ghanský útočník do třetího „rakouského“ duelu proti Linci (0:1) nastoupil po boku nové posily Libora Kozáka, ale k větší střelecké aktivitě Sparty to nevedlo.

„Když už jsme příležitosti měli, což bylo hlavně v prvním poločase, tak se opět ukázalo, že naším největším problémem v přípravě byla produktivita,“ prohlásil Jílek v rozhovoru pro klubovou televizi.

Sparťanští střelci z přípravy Benešov (2x Tetteh, Zahustel)

Kluž (nikdo)

Dynamo Moskva (Tetteh)

Linec (nikdo)

Platí tak, že před novou sezonou, která začíná už příští pátek, Sparta vyhrála pouze v jednom přípravném utkání: hned v tom prvním proti Benešovu (3:1).

Proti Linci to přitom poměrně dlouho vypadalo „alespoň“ na plichtu, jenže pak se trefil Fabian Benko. Jeho střele předcházela ztráta debutanta Ladislava Krejčího, jehož Letenští získali z Brna.

„Byla to docela jednoduchá ztráta z jeho strany, ale na to, po jak dlouhé době se dostal na trávník, to zvládl velmi obstojně,“ uvedl na Krejčího adresu sparťanský kouč. „Šel do akce po dvou měsících, navíc do dobře rozjetého zápasu. Neměl to snadné, ale překvapil mě. První dva tři dotyky s balonem měl velmi kvalitní, byl klidný na míči, dobře držel prostor,“ chválil Jílek.

Dvacetiletý fotbalista přišel na hřiště v sedmapadesáté minutě a Sparta tím přešla na rozestavení s pěti záložníky. Do té doby totiž hrála 4-4-2 s ofenzivně laděným duem Kanga, Trávník uprostřed pole.

„To byl takový první test, museli jsme reagovat na to, že nám vypadli Sáček s Haškem. Zkoušeli jsme variantu se dvěma útočníky a těmito dvěma záložníky. Na to, že takhle hráli poprvé, to docela zvládli,“ konstatoval Jílek.

Letní příprava jak se ligové celky chystají na sezonu

„Do defenzivy to docela fungovalo, soupeř vyjma dvou brejkových situací neměl přímé ohrožení branky. Z tohoto pohledu to bylo v pořádku. Ale chyběla nám kvalita a lehkost v přechodu dopředu,“ pokračoval a vyzdvihl výkon v prvním poločase.

To měla Sparta víc ze hry, avšak vyložené šance ne a ne přijít. Víc jich přišlo po změně stran: dva neuznané góly a závěr, v němž český tým bojoval o vyrovnání.

„I tak bych řekl, že naše nebezpečnost nebyla taková, jak bychom si představovali,“ řekl Jílek. „Nějak nám to tam nepadá,“ navázal na trenéra Michal Trávník. „Doufám, že si to necháváme na sezonu, že se to obrátí,“ dodal.



Zda se (nejen) Trávníkovo přání vyplnilo, napoví příští neděle – Sparta zahajuje ligový ročník 2019/20 domácím utkáním se Slováckem.