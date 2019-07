Čeká mě hodně karet, tuší jablonecký kouč Rada po změně pravidel

„Asi mě čeká hodně žlutých karet,“ poznamenal na úterní tiskové konferenci 60letý kouč Petr Rada a vedle sedící kapitán týmu Tomáš Hübschman se jen pousmál.



Bouřlivák Rada je známý svým impulzivním chováním a častými ostrými diskuzemi s rozhodčími od hlavního až po toho čtvrtého. Sudí totiž nyní mohou nově udělit žlutou nebo červenou kartu členům realizačního týmu, přičemž dosud bylo největším trestem vykázání na tribunu. „Třeba jen překročím vymezený prostor a když bude rozhodčí chtít, tak mi tu žlutou dá. Tím si asi budou zjednávat autoritu a bude to takové to bububu!“

Letošní novoty v pravidlech se týkají třeba postavení hráčů útočícího týmu okolo zdi domácích při trestných kopech, možnosti rozehrání míče brankářem spoluhráčům už uvnitř pokutového území či odchod střídajícího fotbalisty u nejbližší postranní čáry.

„Když jsme hráli poslední zápas s Rapidem Vídeň, tak rozhodčím vadilo, že mám stejnou barvu trika jako hráči a mají tak problém s posouzením ofsajdu. Teď vystřídá hráč na druhé straně a cestou k lavičce obejde v dresu půlku hřiště. To mu budou říkat, že tudy nesmí, ať jde jinudy?“ popisuje Petr Rada.

Jablonecký trenér byl i jako jeden z mála proti zavedení videa do fotbalu. „Já jsem vždycky říkal video ne! Skoro všichni ho ale chtěli a teď se kvůli němu zlobí. Pravidla fotbalu se teď pořád mění, vím, že to jde s dobou a musíme to akceptovat. Ale hlavně, aby je znali všichni. Já rozhodně nejsem zastáncem takových změn. Nechme fotbal fotbalem, jaký se hrál od začátku,“ přál by si Rada.

„Dřív půlka stadionu tleskala, když někdo udělal čistý skluz, teď je to nebezpečná hra. Už pomalu věřím, že za dva roky bude fotbal nekontaktním sportem a hráčů se nebudete moci dotknout.“