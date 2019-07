Obhájit double, dál hrát atraktivně... Cílů máme hodně, říká Trpišovský

Na zlínské Letné, kde v pondělí od 18 hodin uzavřou první kolo nejvyšší soutěže, navíc Slavia naposledy prohrála 0:1. „To ale bylo v jiném rozpoložení, tři dny po odvetě na Chelsea, chybělo nám hodně hráčů. Teď je to jiné,“ pokračoval kouč na předsezónním setkání s novináři.

Slávisté si uvědomují, že na ně coby na obhájce má každý soupeř extra motivaci. Že každý zápas může víc bolet. Že protivníci se na mistra a vítěze poháru budou chtít vytáhnout. Že narůstají očekávání fanoušků.

„To je samozřejmé,“ uvedl Trpišovský. „Vidíte to i z toho, co říkají soupeři. Když proti nám jdou hrát, berou to jako svátek, můžou jen překvapit. Ta role jim vyhovuje. Musíme se připravit tak, abychom tyhle věci nevnímali, nesmí nás to ovlivnit.“



Mety pro nadcházející ročník má Slavia dané jasně. Že chce opět křepčit s titulem a českým pohárem, je vzhledem k její pozici pochopitelné. Nedávalo by smysl, kdyby po veleúspěšné sezoně, v níž ještě dokráčela do čtvrtfinále Evropské ligy, slevila z ambicí.

Sice přišla o Miroslava Stocha, nejproduktivnějšího fotbalistu minulého roku, a klíčového stopera Simona Deliho, ale zároveň získala Nicolae Stancia - za bývalého sparťanského kapitána neváhala vyplatit sto milionů korun.

Slávisté navíc posílili problematické posty - už mají zdvojený post pravého beka (přišel Tomáš Holeš), zvýšili konkurenci na stoperu (David Hovorka) i v útoku (Júsuf Hilál). Nepřekvapí, že podle sázkových kanceláří jsou favoritem na ligové prvenství.

„Jeden úhel pohledu je, že obhájit je vždy těžší. Druhý úhel pak je, že si lidi na něco zvykli. Dřívější domácí vítězství 1:0 nebo 2:0, kterého si všichni vážili, už můžou brát jako samozřejmost. Ale ve fotbale není nic samozřejmé. Musíme pracovat stejně a dělat vše pro to, abychom byli stejně úspěšní,“ pravil Trpišovský.



Jenže být stejně úspěšní slávistům nestačí, chtějí toho víc. „Zabudovat nové hráče, udržet atraktivitu hry, protože lidi si na něco zvykli. Minimálně to udržet a pokusit se to ještě zlepšit. Cílů je hodně,“ vyjmenovával trenér.

Jedním z nich je pochopitelně Liga mistrů. Sen, který si Slavia po dvanácti letech chce zase splnit, je dva kroky daleko. Závěrečné čtvrté předkolo, chcete-li play off, je na programu koncem léta.

„Je to velký sen. Jsme o předkolo blíž než loni, je to dvojzápas. Bude hodně záležet na losu, ale v minulé sezoně jsme si ukázali, že můžeme potrápit kohokoliv. Hodně si na to věříme. Ale ještě před sebou máme start ligy a ten je stejně důležitý. To si musíme všichni v klubu uvědomit,“ dodal trenér.