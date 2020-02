VAR v lize: na jaře přibude pátý zápas, v létě by video mohlo být všude

Ligová fotbalová asociace (LFA), jež profesionální soutěže v Česku řídí, na sklonku minulého roku podepsala memorandum s Fotbalovou asociací České republiky (FAČR), v němž se právě k cíli zavést video na všech utkáních nejvyšší soutěže společně zavázaly.

Fotbalová veřejnost po tom dlouhodobě volá - zejména kvůli regulérnosti.

„Zatím se nám daří zrealizovat to, o čem jsme mluvili na podzim, a sice že bude video na pěti zápasech v každém kole. A VAR dostaneme i do barážových utkání, která v minulé sezoně provázely velké emoce, tomu chceme předejít,“ poznamenal Dušan Svoboda na tiskové konferenci v centru Prahy.

Kvůli počtu kamer dosud mohli být videorozhodčí nasazováni pouze na duely, z nichž se vyráběl plnohodnotný televizní přenos. Pro pátý duel, který bude technologii VAR využívat, však LFA přichází z vlastním novým řešením.

„Zápas pro potřeby videa budeme vyrábět ze streamu, který se za normálních okolností snímá na tři kamery, ale my přenos doplníme o další čtyři kamery, což je, myslím, dostatečný počet na to, abychom odhalili přehmaty, které se mohou na hřišti stát. FIFA nařizuje pro zápasy s technologií VAR minimálně čtyři kamery,“ vysvětlil Tomáš Bárta.



Na stejném principu by pak mělo video fungovat ve zbývajících zápasech od začátku příští sezony. Náklady na pokrytí všech utkání videorozhodčími by se měly pohybovat v nižších desítkách milionů korun a konkrétní finanční příspěvek dodá i společnost Fortuna, titulární partner ligy, který s nejvyšší soutěží prodloužil smlouvu až do roku 2024.

S vlastním projektem a nabídkou, jak dostat video na všechny ligové zápasy, přišla už v průběhu podzimu také O2 TV - hlavní vysílatel.



„Pátý zápas, který pro jaro přidáváme, pro nás bude technicky složitější než ty první čtyři, protože budeme do jisté míry testovat technické řešení, které později budeme chtít aplikovat dál. Může se stát, že po třetím jarním kole zjistíme, že technické zázemí, o kterém jsme si mysleli, že bude stát milion, bude dražší, a my budeme muset sehnat další prostředky,“ pokračoval Svoboda.

„Pro nás je však zásadní, abychom pro rozhodčí vytvořili unifikované podmínky, aby měli na každém duelu stejnou techniku, zázemí a komfort. Ne, že budou mít na jednom zápase výrazně menší přenosový vůz než na jiném či něco podobného,“ doplnil.

V současnosti je v Česku pro práci s videem vyškoleno osmnáct hlavních rozhodčích, dalších šest by mělo nezbytné požadavky Mezinárodní pravidlové komise (IFAB) splnit do léta. Tedy do doby, kdy už by rozhodčí bez nezbytné kvalifikace na listině pro profesionální soutěže figurovat neměli.

Video se v české fotbalové lize poprvé objevilo v prosinci 2017 v utkání mezi Spartou a Mladou Boleslaví, garantem projektu byl v začátcích Roman Hrubeš, nyní již bývalý člen komise rozhodčích.



V další sezoně se technologie rozšířila na tři z osmi zápasů a od července 2019 už videorozhodčí dohlíželi na polovinu duelů.

„Mít video v českých podmínkách na všech utkáních je sci-fi,“ opakoval sice v minulosti mockrát jeho zastánce Svoboda. Nyní se ale ta doba, zdá se, blíží.



Letní revoluci by navíc mohlo zvýraznit i zavedení tzv. kalibrované ofsajdové čáry, která rozhodčím pomůže rozlišit nepatrné, jemné postavení mimo hru a která je standardem ve světě.

„My v současné době ve spolupráci s externí firmou a fotbalovou asociací hledáme softwarového dodavatele, protože těch technologií, které ofsajdovou linii vyrábějí, je víc,“ potvrdil Svoboda.