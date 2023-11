Pilařovo jubileum: Cítil jsem, že můžeme s Hradcem proti Plzni uspět

V Hradci se do velkého fotbalu až z mládežnických kategorií propracoval, aby se sem letos v létě po jedenácti letech vrátil.

V Plzni zase slavil mistrovský titul a stejně jako v Hradci si tamní angažmá rozdělil do dvou období.

„V Plzni jsem zažil krásné časy. Poslední rok sice už ne, na Plzeň ale mám ty nejhezčí vzpomínky a byl jsem hodně motivovaný,“ vypravoval pětatřicetiletý záložník po utkání dvou jeho srdcových klubů, které skončilo pro oba stejně. Remízou 1:1.

Speciální zápas právě proto, že šlo o Plzeň?

Vždycky je zvláštní hrát proti týmům, kde jsem působil. V Plzni to bylo pět šest roků. Hodně hráčů tam znám, na druhou stranu si mohu porovnat, jací jsou, kde mají slabiny či přednosti. Já se však vyloženě soustředil na sebe a cítil jsem, že bychom mohli uspět. Celý týden jsme se na zápas dobře připravovali. Chtěl jsem Plzeň porazit, ale nic závratného v tom nebylo.

Zvláštní to asi bylo i pro vaše spoluhráče, které ještě na jaře jako trenér vedl současný kouč Plzně Koubek.

Určitě bylo, chtěli jsme o to víc vyhrát. Hráče i pana Koubka jsme chtěli nějakým způsobem přelstít.

Vy jste to odnesl šrámem, máte pod okem monokl. Co se stalo?

Lukáš Hejda mě trefil loktem. On má loket, kde já hlavu, takže je to normální. Sice mi dal dost velkou ránu, ale Hejdise znám, on musí dostupovat hráče, protože nemá rád náběhy za obranu. Nechce chodit do sprintů, proto se soupeře snaží hned dohrát a dostoupit ho. Já si kolem něj píchl míč a on to řešil faulem.

Zápas skončil remízou 1:1, jaký podle vás byl?

Moc dobře vstoupili, a když shrnu celý první poločas, tak jsme byli lepším týmem. Z pohledu šancí jsme klidně mohli vést i 2:0. Po změně stran Plzeň změnila rozestavení, zatlačila nás a za druhý poločas si bod zasloužila.

Lukáš Hejda (vlevo) z Plzně a Václav Pilař z Hradce Králové bojují o míč.

V poslední době tým těží z vaší spolupráce s útočníkem Danielem Vašulínem, výsledek toho, že už jste měli dost času si zvyknout na to, co je pro vás a pro tým nejlepší?

Bavíme se o tom hodně. A nejde jenom o mě, chceme aby Váša ty míče podržel i pro ostatní. Proti Plzni hodně balonů udržel a my jsme pak rozjížděli útoky. Jen tak dál.

Je to vidět i na jeho výkonech, souhlasíte s tím, že v poslední době jdou nahoru?

Nechci nějak hodnotit jeho výkony, ale mně se líbil. Je znát, když máte útočníka, který dokáže balony podržet, zvlášť pro nás, kteří hrajeme pod ním. My z toho totiž pak těžíme.