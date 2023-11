Druhý gól jsme tam dotlačit mohli, chyběla síla, drbe si hlavu plzeňský Hejda

„Druhý gól jsme tam mohli dotlačit, ale v koncovce jsme nebyli dostatečně produktivní a silní,“ hodnotil třiatřicetiletý Hejda.

Jak těžký byl zápas, ve kterém jste museli dotahovat?

Dostali jsme brzy gól a utkání se pro nás nevyvíjelo dobře. Nechci říct, že jsme první půli prohospodařili, ale ta branka byla zbytečná a my jsme se z toho těžko dostávali. Soupeř se pak zatáhl a dobře bránil. Ve druhém poločasu jsme zjednodušili hru, přicházely i šance. Povedlo se nám vyrovnat a pak už to byla spíš fotbalová válka.

Však také rozhodčí Berka rozdal celkem osm žlutých karet.

Ke konci už tam bylo hodně nakopávaných balonů a přibývalo osobních soubojů. Některé byly ostřejší. Za mne byl zákrok Kodeše v devadesáté minutě na Chorase (Tomáše Chorého) na červenou kartu, ale rozhodčí mu dal žlutou a zřejmě si to obhájí.

Ovlivnily utkání i nepříznivé sněhové podmínky ve druhém poločasu?

Terén byl těžký, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Věděli jsme, že Hradec do toho bude od začátku šlapat a bojovat o každý balon. Nám rozbahněné hřiště dělalo problémy, bylo to spíše o štěstí, jestli se k nám něco odrazí a dokážeme zakončit. Bohužel, ani jedno se nám v závěru za stavu 1:1 nepodařilo.