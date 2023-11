Chorý působí jako stožár, Plzeň se o něj může opřít, varuje hradecký Pilař

Dopadl na ni častý úděl účastníků evropských pohárů. Zatímco v jedné ze soutěží se Plzni daří, ve druhé spíše tápe. Že by se na to ale fotbalisté Hradce Králové před sobotním zápasem (začátek v 15 hodin) mohli spolehnout, to si nechtějí připustit.