Perfektní hřiště, skvělý hotel. Pilař si pochvaluje soustředění na Maltě

Na Pilaře a hradecký tým dnes čeká na ostrově ve Středozemním moři poslední zápas, den po něm se tým vydá zpátky do Čech.

„Spokojení jsme moc, máme všechno k dispozici. Tréninky jsou na perfektních plochách, hotel je také skvělý. Všechno je tady na soustředění takové, abychom se na něj mohli opravdu soustředit,“ pochvaluje si šestatřicetiletý fotbalista pobyt, na kterém se Hradec zápasově účastní Tipsport Malta Cupu.

A vy jste hlavně zdravý. Co tomu všemu říká koleno, které vás v kariéře několikrát potrápilo?

Teď je lepší než před třemi pěti lety. Také úlev mám méně, většinou jen o zápase. A jsem rád, že mám kolem sebe lidi, kteří mi volno dopřejí.

V přípravě vás má hodně v práci kondiční trenér, jak s ním tak zkušený hráč jako vy vychází?

Jde o perfektní spolupráci, posloucháme ho. Hlavně právě proto, abychom nebyli zranění, což je klíčové. Přidáváme k tréninku posilovnu a hlavně komunikujeme. Když je někdo unavený, něco ho tahá, má nějaký problém, tak to řešíme s ním a pak jdeme za trenérem.

Před lety jste měl při svém prvním zahraničním angažmá v německém Wolfsburgu pod trenérem Magathem jinou zkušenost. Pamatuji si, jak jste vyprávěl o běhání do kopce s medicinbaly, které vám padaly do příkopu. Dá se to se současným tréninkem v Hradci srovnat?

To opravdu nedá a víc k tomu nemám co říct.

Na Maltě před sebou máte závěrečný zápas, utkáte se v něm se slovenským Spartakem Trnava. Co od soupeře očekáváte?

Víme i od svých slovenských spoluhráčů, že Trnava má dobrý tým. Minulý rok vyhráli Slovenský pohár, je to kvalitní evropský soupeř. Je pravda, že jsme tady v nějaké fázi přípravy a budeme chtít zkoušet věci, co děláme v tréninku, přesto chceme zápas zvládnout.

Půjde o druhého zahraničního soupeře na Maltě, vítaná změna oproti tomu, kdybyste nastupovali proti týmům z domácí ligy?

Určitě, navíc bychom hráli i s týmy z nižších soutěží. Tohle vám dá mnohem víc.

Chystáte se na druhý půlrok po svém návratu do Hradce, jaký byl z vašeho pohledu ten první?

Hlavně jsem opravdu rád, že jsem se vrátil. Hradec je stále krásný a nejkrásnější, do toho máme nový stadion, zcela nový aspekt. Navíc chodili fanoušci, to vše udělalo v Hradci fotbalový boom, stále to pociťuji. Naše výkony byly některé dobré, ale vidím Hradec v tabulce výš. Musíme dál bojovat, není to lehké, protože přišlo možná deset nových hráčů, hodně jich odešlo a někteří patřili do základní sestavy. Vždycky to chce nějaký čas, ale nemůže být zase moc dlouhý, protože se hraje o to, abychom co nejrychleji ligu zachránili.

Vaše osobní fotbalové hledisko?

Abych řekl pravdu, tak jsem se na hřišti cítil moc dobře.

Co se vám nejvíc vybaví ze současné první poloviny sezony?

Asi první zápas s Budějovicemi. Plný stadion a ohromné očekávání, byli jsme hodně nervózní, já určitě. Povedlo se nám to zvládnout a po zápase mi přišlo hodně gratulací. Za celý tým jsem byl rád, že jsme tenhle zápas zvládli. Zapíše se do historie.

Do Hradce jste se vrátil po téměř dvanácti letech, znovu pod trenéra Kotala. Vzpomenete si, jaké to tehdy bylo, když jste třeba hned v prvním zápase porazili mistrovskou Spartu?

Vzpomenu, protože to bylo hezké. S trenérem Kotalem jsme už postoupili z druhé ligy, kterou jsme vyhráli zaslouženě o hodně bodů. Poté navíc z týmu nikdo neodešel, šli jsme do první ligy plní euforie. Pro mě a pro další z nás byla zmíněná Sparta první ligový zápas a hned jsme ji porazili. Pomohlo nám to do hlavy dostat sebevědomí a byla z toho krásná sezona, skončili jsme uprostřed tabulky. Hodně mi to v kariéře pomohlo a pomohli mi i lidé kolem, včetně trenéra Kotala. Třeba v tom, že do mě víc nahustili defenzivu, a mně to pomohlo právě i v zahraničí.

Nyní vás trenér Kotal vede opět a netají nadstandardní vztah.

Já jsem rád, že to vede trenér, který je místní, který navíc byl u začátku mé kariéry a pomohl mi v ní. Na druhou stranu ale musím každý den makat, i když už mám něco za sebou. Máme tým, ve kterém je konkurence, a musím být připravený, abych týmu mohl pomoct.