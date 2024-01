S hráči jsou často bitvy. Jílek o Sigmě, stavu českého fotbalu i Hřebíkovi

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Ta’ Qali (Od našeho zpravodaje) - Václav Jílek usedne do pohodlného křesílka v hotelovém lobby. Ač by si raději dopřál krátkou siestu a v nabitém programu dvoufázových tréninků a zápasů na Maltě dobil baterky, ochotně se pustí do velkého rozhovoru pro iDNES Premium. O trénování Olomouce, vizi, kritice, stavu českého fotbalu i volbě reprezentačního kouče.