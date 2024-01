Olomoucký Navrátil na operaci kolena nemusí, asistent Kerbr je blízko Slavii

Navrátil tak vynechal poslední utkání s Plzní. V sezoně odehrál 16 zápasů, je stálicí sestavy, dal dva góly, na žádný nepřihrál. S týmem neletěl na soustředění na Maltu, zatím se připravuje individuálně s kondičním trenérem.

Do konce týdne by se měl podle informací iDNES dotáhnout odchod olomouckého asistenta Milana Kerbra do Slavie, kde si bývalého svěřence z Liberce vybral trenér Jindřich Trpišovský na místo Jaroslava Köstla, jenž zamířil k české reprezentaci. Pro Kerba je nabídka lákavou výzvou, jedinečnou příležitostí.

„U Milana mě to trošku překvapilo, ale rozumím tomu, protože jde o osobní vazbu na trenéra Trpišovského. Předpoklady k tomu má. Když to tak dopadne, musíme si poradit, ne oslabit. Pro každého trenéra je stabilita realizáku – kvalitní lidé, kterým důvěřuje – stěžejní,“ uvedl nedávno v rozhovoru pro iDNES Premium olomoucký trenér Václav Jílek.