Zmrzlého námluvy se Slavií potvrdil kouč Jílek. V Edenu chtějí i asistenta Kerbra

Zmrzlý v Olomouci ještě absolvoval čtvrteční kondiční testy, dál by už měl pokračovat v Praze. Na podzim nevynechal v lize ani minutu, dal tři branky a na pět nahrál. V roce 2022 si odbyl i debut v reprezentaci. I proto po něm sáhla Slavia.

„Ondra si výkony řekl o kariérní posun. Je to ve finálním řešení,“ dodal kouč.

Talentovaný čtyřiadvacetiletý odchovanec Sigmy působí na levém kraji obrany, v plánech slávistického kouče Jindřicha Trpišovského by ale mohl figurovat spíš ve středu zálohy, protože pražský celek dotahuje také transfer senegalského beka Malicka Dioufa, nalevo má k dispozici i rumunského mladíka Andrese Dumitresca.

„Jindra Trpišovský vytahuje různé tahy,“ usmál se Jílek. „Je schopný najít hráčům nové pozice. Pro Ondru by to ale nebylo nic nového, protože na této pozici nastupoval už za dorost,“ doplnil trenér.

Zmrzlému další kariérní krok přeje i kolega Martin Pospíšil. „Už před půlrokem jsem mu říkal, že je ve věku, kdy by měl udělat další krok. Dřív mi u něj něco chybělo, ale teď to rozbalil. Věřím, že se ve Slavii prosadí, hlavu na to má. Nebojím se o něj,“ pověděl.

Kromě Zmrzlého je podle informací iDNES.cz na cestě do Edenu také asistent Milan Kerbr. V realizačním týmu kouče Trpišovského by měl nahradit Jaroslava Köstla, který se stal asistentem u reprezentace. Kerbr působil pod Trpišovským jako hráč ve Slovanu Liberec.

„Milanovi to přeju, pokud jej osloví Slavia, asi se nemáme o čem bavit,“ neskrývá Jílek. Konkrétní dohoda je ale ještě daleko. Kerbr by měl se Sigmou v pondělí odletět na soustředění na Maltu.

Vedoucí mužstva Sigmy Olomouc a asistent trenéra Milan Kerbr.

„Milanův odchod by byl obrovská komplikace. Museli bychom najít kompetentního člověka, ale také člověka, který zapadne do kabiny. Nemám, co bych k tomu dodal, uvidíme, co bude,“ uzavřel Jílek.

Opačným směrem pak nejspíš zamíří gambijský ofenzivní hráč Ebrima Singhateh. Na podzim hostoval ve Vlašimi a měl by se nyní stát součástí obchodu za Zmrzlého.

„Může hrát na křídle i jako podhrot, je rychlý a má schopnost se dostat do šance,“ vypozoroval Jílek přednosti dvacetiletého hráče. Nadějně vypadá i návrat dalšího útočníka Antonína Růska, který se po dlouhodobém zranění zapojil do přípravy.

Úvodních testů se naopak nezúčastnili nemocní Lukáš Juliš a Pavel Zifčák, chyběl rovněž zraněný Jan Navrátil. Sigma vstupuje do přípravy s 23 hráči do pole a třemi brankáři.

Ligu po dvou středomořských soustředěních začne Sigma 10. února v Liberci, na pátém místě tabulky ztrácí na čtvrté Slovácko sedm bodů, ale má k dobru odložený zápas v Teplicích.