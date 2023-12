Olomoucký záložník Navrátil na operaci s kolenními vazy zatím nemusí

Nejen nedělní (15.00) mač v Teplicích, ale také poslední utkání roku doma s Plzní tak bude bez Navrátila. Poctivý dříč v sezoně odehrál 16 zápasů, je stálicí sestavy, dal dva góly, na žádný nepřihrál.

Trenér Václav Jílek jej navíc nyní nemůže nahradit Martinem Pospíšilem tak jako učinil se Slováckem, neboť obdržel čtvrtou žlutou kartu. Fyzioterapeuti se snaží uschopnit záložníka Jan Vodháněla, fit už je stoper Jakub Pokorný. Dlouhodobě chybí rehabilitující útočníci Růsek (záda) s Kramářem (kotník).

„Doufáme, že bude dobrý terén a že to bude více o fotbale než u nás se Slováckem nebo v Karviné,“ přeje si Jílkův asistent Milan Kerbr.

Sigma posbírala 28 bodů, dvě kola před zimní pauzou ztrácí na třetí Plzeň pouze bod, avšak má o zápas víc. „Podzimní část se chýlí ke konci, chceme veškerou sílu a motivaci poslat do posledních dvou zápasů. Chceme se dostat přes třicet bodů a vytvořit si dobrou pozici do jara. Na to se snažíme nastavit hlavy hráčů,“ velí Kerbr.

Velmi špatný výkon ve druhém poločase proti Slovácku zejména v záložní řadě nesmí Hanáci zakrýt pod sníh, led ani břečku, jinak to nebude ani v Teplicích o moc lepší, ať se bude hrát na čemkoli. „Byli jsme pasivní. Slovácko nás zatlačilo. Přišlo mi, že to není poprvé, kdy doma vedeme a zalezeme. Byť jsme dobře bránili, stačila jedna zblokovaná střela a z ní penalta,“ litoval stoper Sigmy Vít Beneš. „To není o středu zálohy, ale o nás všech.“

Desáté Teplice ve středeční dohrávce prohrály v Jablonci 2:3 a po třech kolech nebodovaly. „V Teplicích jsou kvalitní hráči. Havelka, kterého si pamatuju ještě z Liberce, dával teď naposledy dva góly. Delší dobu potvrzuje kvalitu Gning, to samé Yaseer. V ofenzivě jsou hodně nepříjemní,“ varuje Kerbr. „Mají dobře poskládaný tým a je trochu překvapení, že v tabulce jsou tam, kde jsou. Podle toho, jak hrají, by mohly pomýšlet i výš.“