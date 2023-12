Naše cesta bude gradovat, věří Jílek. V Olomouci chce zabudovat mladší

S umístněním po podzimní části první ligy může v Olomouci panovat spokojenost, avšak rok 2023 zakončili sigmáci domácí porážkou s Plzní a tak platí, že ani jednou nedokázali bodovat proti soupeřům z top trojky. „Je to důvod z zamyšlení,“ přemítal Jílek.

Co si z porážek se Spartou, Slavií a třikrát s Plzní odnášíte za poznatky? V minulém ročníku jste je o body o obírali.

Jsou to paradoxy. Měli jsme větší produktivitu a když si vzpomenu, jak jsme porazili Slavii 2:0, tak tehdy nedala čtyři vyložené šance. Plzeň naopak teď skórovala z daleko menších šancí. Je vidět, že nám do trojky ještě něco chybí. Nemyslím si, že bychom se jí nevyrovnali, co se týče rychlosti a běžeckých dat, ale pak je to o tom zachovat chladnou hlavu ve finále, o dobrém rozhodování v defenzivě. Tam jsme strádali.

Plzeň jste doma neporazili dvanáct let.

Svědčí to o tom, že je kvalitní. Nevím, kdo s ní má pozitivní bilanci. V poháru i teď jsme nebyli horším týmem, ale rozhoduje kvalita ve vápně, kde nás Plzeň trestala víc. Udělali jsme hloupé chyby. Mrzí nás to, nejvíce asi Radima Breiteho, který měl ve druhém poločase loženku. Strategie, která byla zvolená, docela fungovala.

Jenže o vedení jste přišli prakticky hned z rozehrávky.

Je trestuhodné, že soupeř během minuty vyrovná a okamžitě se dostane zpět do zápasu. To je strašná škoda. Reakce obranné trojky nebyla dobrá a nechali jsme Šulce dostat se do situace, na kterou jsme se připravovali. Rozdíl byl, že soupeř dvakrát jednoduše skóroval a nám v šancích zabránil Jindra Staněk. Vyřešil tři složité situace. Šancí jsem měli víc, kluci za tím šli a nemám jim co vytknout. Představovali bychom si větší kvalitu, větší tlak, ale musíme brát, kdo proti nám stál. Když se Plzeň dostane do vedení, tak je to složité. Měli jsme na noze vyrovnání a remíza by byla zasloužená. Pochvala za to, jak jsme reagovali na nepříznivý stav, Plzeň jsme do mnoha šancí nepustili, ale to málo jim stačilo k vítězství. O to je to hořčejší.

Bylo bleskové vyrovnání Plzně klíčové?

Ano, a gól v závěru poločasu jako se Slavií. Hráči to ví. Jsou na to upozorňovaní, koncentrace se v tu chvíli mění. Je potřeba být pevný, neriskovat, odvrátit první balon. Na dlouhý míč vystoupil Filip Novák místo Víta Beneše, otevřelo se to, Jirka do toho dobře najel, prodloužil na Šulce a ten skóroval. To byla jednoduchá situace a věřím, že devětkrát z deseti by ji kluci zvládli. Měli jsme připravený plán pro vedení, že bychom nemuseli tolik napadat a čekat. Kdyby to zůstalo do přestávky 1:1, tak bychom si z utkání něco odnesli, ale to jsou kdyby.

Vytknul jste hrubou chybu brankáři Digaňovi?

Tomáš si je nejvíce vědom, že nemá čisté svědomí při tom gólu. Udělal chybu, která měla důležitý vliv na výsledek. Ale víte, jak to je: když nedá Radim Breite takovou šanci, tak je to stejná chyba. Utrhnout hráči hlavu nepomůže. Měli bychom tyto situace zvládat. Tohle je rozdíl mezi týmy v top trojce. To je to, co nám chybí, abychom byli ještě o kousek výš.

Chyby brankářů k fotbalu patří, ale vás za poslední rok sráží opakovaně, to už musí být frustrující. Chcete posílit do branky?

Nemáme špatnou skladbu brankářů, ale točí se to, přehazuje se to z jednoho brankáře na druhého. Stabilita výkonnosti, že nám pomáhají pět zápasů dobrými zákroky, není. Už ukázali, že kvalitu mají a je to o mentální připravenosti. Je to otázka práce i otázka pro nás. Uzdravený je Tadeáš Stoppen, připravený je Matúš Macík, Kuba Trefil se dává do pořádku. Nezavrhl bych naše brankáře. Pravdou je, že v průběhu dvou sezon tam byly sekvence, kdy nás jednoduché chyby stály hodně bodů a lepší umístění. Když někoho přivedeme, tak je potřeba na to navázat případný odchod. Určitě se o tom musíme bavit.

Mít v brance třeba Staňka...

... to se pak můžeme bavit, kdybychom měli Birmančeviče, že máme možná víc gólů. Vidím na trénincích, co jsou schopni chytit. V zápase je ale větší tlak. Staněk je top brankář, chce ho Slavia, což potvrdil a vždycky mužstvu přinese víc bodů, než by reálně mělo. A stejně by to bylo i v našem případě.

Postupnou rozehrávkou od stoperů jste se dokázali dostat až k zakončení ve vápně Plzně. Tohle je cesta?

Tohle by mohla být cesta, kterou bychom se měli ubírat a být kvalitnější v zakládání postupné kombinace. Plzeň je pevná na vysoké míče, ale říkali jsme si, že se mezi nimi dá hrát. Nabádali jsme kluky k větší odvaze. Mohlo tam toho být ještě daleko víc, vytáčet se více do slabé strany. Hráči si ověřili, že můžou hrát s těmito týmy, ale vždy je to o rozhodnutí a sebedůvěře. V momentě, kdy nad míčem postojíme déle, tak ho ztratíme. Z utkání bych si odnesl, jak jsme byli schopni se s Plzní konfrontovat a v některých pasážích zatlačit. Byl bych rád, abychom si tohle nastavení přenesli i do jara a nebylo to jen proti top trojce, kde vás to vybičuje více.

Jak hodnotíte podzim?

Chtěli jsme si sáhnout na třicet bodů, to byla má trenérská výzva. Nedosáhli jsme na ni, chybí nám ovšem jeden odložený zápas, takže šance tam je. Po tom úvodu, kdy jsme nebyli tak kvalitní, ale body sbírali, přišla sekvence domácích zápasů včetně pohárového, kdy jsme body nebrali. Obrovsky nám chybí dva body se Zlínem, které by zajišťovaly třicet bodů. S tím bych byl spokojený. V kabině jsem říkal, že mužstvo ukázalo, že má kvalitu se rvát o šestku, což je cíl, který jsme si dali před sezonou. V tuto chvíli je to pade na pade. Držíme se v horní šestce, ale mužstvo i já jsme cílili, abychom byli více v závěsu za třetím místem.

Druhý start si připsal Moses. Co vám ukázal?

Má nestandardní řešení pro český fotbal. Nedělá mu problém situace jeden na jednoho, s čímž jako tým máme potíže. Neřešíme je dobře, když už se do nich dostáváme, ale my je ani nevyhledáváme. Typologicky je úplně jiný. Je to na práci. Má výborné věci, ukazuje to v tréninku. Je to drahokam, který musíme brousit a věřit, že bude tlačit na sestavu a ukazovat to v zápasech.

Nigerijců je v Sigmě víc, ale zatím africká cesta ovoce nepřináší.

Je to otázka konkurence, práce, adaptace a zdravotního stavu. Moses ve druhé lize ukázal, že kvalitu má, proto jsme ho posouvali do áčka. Těžko plánujete zdravotní problémy. Muritala je měl obrovské a teď se do toho přidalo trhání zubu. Čtrnáct dní vypadl se svalem, předtím měl dlouhodobé problémy, záněty a antibiotika. Dele po tom, co jsme ho ukázali v nadstavbě, kde předvedl, že má týmu co dát, stagnoval. Pořád ho považuji za mladého hráče, který je plnohodnotnou náhradou do středu hřiště. Je potřeba vidět, že tady konkurence je. Není to tak, že přivedeme chlapce z Nigérie a hned budou nosní.

Nebojíte se, že přijdete v zimě o Ondřeje Zmrzlého?

Co se týče odchodů, momentálně není konkrétní nabídka, ale když zmiňujete Ondru Zmrzlého, tak udělal obrovský pokrok a může to být jeden z cílů klubů, které jsou ve vyšším postavení. Má pro to věk, zkušenost a skvělý podzim. S bodovou bilancí patří mezi nejlepší levé obránce v soutěži.

Nebude chtít odejít i Martin Pospíšil, který po příchodu z Polska ztratil místo v sestavě?

Upřímně si nemyslím, že by chtěl odejít. Hodně komunikujeme, on zná mé nároky, já jeho přednosti, slabiny. Martin ukázal, že má týmu, co dát. Ale v momentě, kdy slabší stránky vyjdou na povrch, tak to má zase následek v utkání. V závěru ukázal dobrý přístup a kdyby neměl karty, tak by v sestavě teď byl. Výborně pracuje v tréninku, tam není problém. Má nejvyšší nároky, chce hrát, má něco za sebou, takže je to logické. Je na nás, abychom našli cestu, aby se zapracoval co nejvíc. Já bych v tom víc nehledal. Že jsme ho vyndali ze sestavy, mělo opodstatněný důvod. Martin je dobře nastavený, chce se o to rvát, není to tak, že by něco vzdával a utíkal. Jsem přesvědčený, že to neudělá a na jaře ještě ukáže kvalitu.

Nečekáte větší příspěvek také od Jana Fortelného?

S Honzou jsem několikrát mluvil, je si toho sám vědom. Není hloupý hráč, že by nedokázal zhodnotit svůj výkon. Práce tam byla, já bych od něj chtěl, aby měl v jednotlivých situacích větší efektivitu, aby z toho vypadly nebezpečné situace pro něj či spoluhráče. V průběhu podzimu jsem čekal, že v daleko větší míře zahýbe kartami základní sestavy i produktivity.

Jak vypadají záda Antonína Růska?

Tonda absolvoval dvoudenní minutáž v Budějovicích. Lékaři jsou spokojení s průběhem, ale řeknou vám, že plnohodnotná regenerace se nedá udělat dříve než za deset až dvanáct měsíců. To nikdo neurychlí. My bychom chtěli, aby nerv fungoval co nejlépe a potřebuje čas na regeneraci. Je v plném tréninku, dělá vše s hráči, aby měl co nejvíc fotbalových podnětů. Náš cíl je, aby na Maltu odcestoval a naskakoval do částí zápasů, abychom viděli, jak to bude vypadat.

Jak dlouhou pauzu budete mít?

Strašně krátkou. Začínáme 4. ledna testy, takže 17 dní. Stojím si za tím, že hráči by potřebovali na tři týdny vypnout, abyste je dostali na deset dní do úplného klidu, mentálního, aby si odpočinuli od stereotypu prostředí. Osmého letíme na Maltu. Z pohledu kondičního to není ideální, ale může nám to otevřít jiné možnosti a poznáme hráče na hřišti. Charakter přípravy bude odlišný, než bývá zvykem.

Počítáte s Langerem, Fialou a Mosesem trvale do áčka?

Chceme je co nejvíce adaptovat, aby byli na začátku přípravy co nejlépe připraveni. Jednoznačně si o to řekli. Je tam i Jáchym Šíp, který vypadl kvůli viróze, jinak by tady byl. Prokazují kvalitu v béčku. Je pro nás výzva, abychom další mladé dostali do sestavy. Jsou v našich plánech pro první soustředění. Máme tam tři zápasy, bude velká rotace hráčů.

Máte požadavek na posílení?

Bavíme se o dvou pozicích. Může to splňovat i jeden hráč, který by byl schopen alternovat křídelní pozici a hrotovou. Asi jsme přišli o Honzu Navrátila, což se potvrdí první lednový týden, až se koleno zbaví otoku. Je tam i šance, že by se vrátil dřív. Máme ale Jáchyma Šípa a Mosese do alternace.

Navrátil se zranil při předzápasové rozcvičce na zasněženém trávníku. Hřiště se už podařilo dát do kupy?

Bylo v dezolátním stavu. Kluci na tom ale leželi, nepustili nás tam na další tréninky, udělali kus práce. Připravovali jsme se na umělce a pak na podmáčené dvojce. Opticky to vypadá, že kvalitu má, ale trávy je tam málo. Je to prosypané pískem. Drží to, je to rovné, ale uvidíme, jak to bude vypadat na startu jarní části.

Co vám v podzimní části udělalo největší radost?

Jsem rád, jakým způsobem je mužstvo navázané, jaká je tam součinnost mezi realizákem a hráči. Jsem přesvědčený, že tahle cesta bude gradovat a v průběhu jara půjde výkonnost nahoru. Výsledky můžou být ještě lepší. Strašně bych si přál, abychom přitáhli více diváků. Sportovně bych řekl vítězství proti top trojce, to se nám nepovedlo, ale upřímně říkám, že cítím z mužstva hlad a sílu. Věřím, že to na jaře ukážeme.