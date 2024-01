Růsek na plac, olomoucká lavička jásala. Silný moment, řekl Jílek

„Silný okamžik. Mužstvo to dalo jasně najevo, celý realizační tým to cítil stejně,“ doplnil jej na tiskové konferenci vedle sedící olomoucký trenér Václav Jílek.

Po utkání s asistentem Jiří Saňákem poplácali čtyřiadvacetiletého útočníka po hrudi, říkat nemuseli nic. „Tonda si prošel dlouhou cestu, ještě není na úplném konci, ale už se to blíží. Věřím, že se mu podaří udělat posledních pár kroků. Strašně mu to přeju,“ líčil Jílek od srdce. „Dělá maximum pro to, aby se na hřiště vrátil. Zažil několik trudných měsíců. Jsem rád, že nějakou minutáž zvládl. Myslím, že nebude úplně spokojený, že by si představoval, že bude mít víc balonů i za tu krátkou dobu, ale to všechno přijde. A bude přínosem pro mužstvo,“ nepochybuje.

Jan Dočkal @Jan_Dockal Antonín Růsek po deseti měsících, kdy si prošel martyriem s ploténkou, nastoupil v 78. minutě. Reakce náhradníků krásná. https://t.co/CqW0tuskFI oblíbit odpovědět

Upřímně, pochyby se během té dlouhé doby vkrádaly do hlavy nejen Růskovi opakovaně. Před zraněním hrál v životní formě, vzbudil zájem reprezentace i Sparty a ještě se těšil ze založení rodiny. Jenže pak mu ten malý výhřez ploténky, který zasáhl nerv do nohy, obrátil plány. Už nesní o přestupu, chce jen hrát milovaný fotbal. Bez obav ze zranění.

„Před zápasem jsem nad tím přemýšlel, ale pak to z vás opadne a do soubojů jdete normálně,“ ujišťoval. „Nebyl jsem nervózní ze zápasu, ale spíš z toho, jak budu vypadat.“

Ještě pořád cítí limity v odrazu, nebo při prudkých změnách směru. Teprve až i poslední následky protivného zranění opadnou, bude moct kouzlit s míčem, jak byl zvyklý. Dohánět musí také kondici.

„Minutáž chceme zvyšovat, ale bude to s ohledem na tréninkové zatížení, jak bude noha reagovat. Bude to o pocitu, tohle je první vlaštovka,“ předeslal Jílek.

Mimochodem, vstup do maltského Tipsport Cupu zvládla Sigma vítězně, Trnavu porazila 2:0 po trefách Zorvana z penalty a tečované ráně Mosese po přestávce.

Ovšem hlavní událostí večera byl silný okamžik dlouho očekávaného comebacku muže, za něhož Sigma za pomoci podnikatele Josefa Lébra vyplatila Brnu třináct milionů korun. Jaká bude návratnost investice, teď není hlavní téma. Důležité je, že se Růskův stav i mysl dává do kupy. A že hráč, který fotbalovými dovednosti v Olomouci před zraněním vynikal, bude moc zase rozdávat radost z hřiště sobě i fanouškům.

Singhateh i Moses se líbili

Proti Trnavě Jílka potěšil celý tým. „Utkání mělo kvalitu, dobře jsme do něj vstoupili. Trnava disponuje velmi dobrými hráči. Všichni tady zkoušíme, vítězství si ceníme,“ řekl. „Nechci hodnotit jednotlivce, byl jsem spokojený s týmem. Vyzkoušeli jsme si obě rozestavení.“

Kromě Růska vyslal do akce i nové tváře. Gambijský útočník Ebrima Singhateh, host ze Slavie, naznačil, že bude fajn posilou. „Ukázal, co ho zdobilo ve Vlašimi - výborná náběhová hra za obranu, kvalitu prvního doteku, umí zvýhodnit spoluhráče, není to hroťák, co hraje sám na sebe,“ ocenil Jílek.

Z druhé ligy přišel také levý bek Jakub Elbel. „Měl toho docela dost za poločas, bude to hlavně o taktických trénincích,“ podotkl Jílek.

Pěkný večer nezažil jen Růsek, ale rovněž nigerijský křídelník Moses. Dvacetiny oslavil s kapitánskou páskou a trefou. „Do poklady to cinkne,“ usmál se kouč. „Vidíme v něm potenciál, umí jeden na jedna, je nebezpečný a byl odměn za práci. Říkal si o šanci.“

Olomoucký útočník Antonín Růsek na týmovém soustředění na Maltě.

Podobně jako mladý brankář Tadeáš Stoppen, který se nebál kurážně rozehrávat a pohybovat se vysoko před vápnem. „Minimálně dva zákroky vytáhl, působil velmi jistě, dobrý výkon. Po zranění s kotníkem je zpátky, ukázal, co v něm je,“ chválil Jílek dalšího navrátilce.

Pozornost se však i nadále bude ubírat hlavně k pokrokům Antonína R. Další minuty může na půvabném ostrově ve Středozemním moři přidat proti Hradci Králové a Austrii Vídeň.