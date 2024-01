Austria hraje rychle a všichni dřou, ví hradecký útočník Hais

Stane se tak ve středu v podvečer na ostrově Malta, kam Hradečtí přiletěli v pondělí. Bude to jejich první zápas v rámci Tipsport Malta Cupu, v němž se střetnou ještě se Sigmou Olomouc (sobota) a se slovenským Spartakem Trnava (pondělí).

Budete hrát na stadionu Tonyho Bezziny v jarním počasí, zatímco v Česku panují mrazy. Co tomu říkáte?

Že nám počasí skvěle vyšlo, mám radši, když trochu fouká a není moc teplo. Navíc stadion se mi moc líbí, povrch je skvělý.

Vzhledem k tomu, že toto zápasové soustředění přišlo tak brzy, vyrazíte za měsíc na další, do Turecka. Budete dlouho mimo domov, mimo rodinu. Nevadí vám to?

Samozřejmě mi domov chybí, ale je to naše práce, patří to k tomu a dá se to zvládnout.

Nyní jste na Maltě, kam se na soustředění nejezdí tak často, na přelomu ledna a února vás čeká Turecko. Bude to velký rozdíl?

Tady zatím jsme krátký čas. V Turecku jsem ale byl třikrát, takže to můžu posoudit. Létá tam mnohem více týmů, hotely jsou mnohem větší. Musím ale říct, že na Maltě je krásně a má to svoje kouzlo.

Zatím na Maltě panuje spíše aprílové počasí, které občas láká i ke koupání, vyzkoušíte moře?

Já určitě ne, nechci to pak odstonat. Pro mě je to tady ale úplně v klidu, jak jsem říkal, mně tohle počasí naprosto vyhovuje.

Co program, bude čas i na památky Malty?

Nejspíš ne, protože máme opravdu nabitý program: tři zápasy, hodně tréninku. Když je volno, rád si odpočinu.