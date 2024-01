Olomouc na Maltě remizovala s Hradcem, Boleslav pod Holoubkem poprvé uspěla

Zlín překvapivě prohrál se Zlatými Moravci 0:1 a poslední celek nejvyšší soutěže z Českých Budějovic remizoval s Jihlavou 2:2. Liberec a Jablonec si připsaly výhru nad polskými soupeři.

Hradec poslal proti Olomouci v 36. minutě do vedení hlavičkou Hais, pátý tým nejvyšší soutěže ale hned po pauze srovnal zásluhou Fortelného. Východočeši si i v druhém utkání turnaje čtyř mužstev Tipsport Malta Cupu připsali remízu. Sigma má na kontě po vítězství a nerozhodném výsledku a v závěrečném duelu s Austrií Vídeň se utká o celkové prvenství.

„Nevyšly nám závěrečné desetiminutovky obou poločasů, ale jinak byly zbývající části hry podle mě dobré. Byla to dobrá příprava, ale zase ne směrodatná pro ligové zápasy, do nich je ještě daleko,“ řekl na tiskové konferenci trenér Sigmy Václav Jílek.

„Myslel jsem, že nás bude soupeř ve druhé půli přehrávat, protože nasadil novou jedenáctku. Ale kluci to zvládli, zejména kondičně. Škoda, že jsme nezvládli lépe koncovku, mohli jsme i vyhrát,“ uvedl královéhradecký trenér Václav Kotal.

V souboji skupiny B domácí Tipsport ligy mezi Bohemians a Pardubicemi měl největší šanci v 16. minutě útočník Pražanů Mužík, radost z branky mu ale zkazila tyč. Východočeši museli v první půli hned dvakrát nuceně střídat, ze hry odstoupili Halinský a Solil. Bohemians zvládli zápas bez zranění.

„Pozitivní je hlavně to, že se nikdo nezranil. Tyhle zápasy jsou hlavně o tom, abychom se rozběhali, něco nacvičili. Do nějakých šancí jsme se dostali, škoda, že jsme je nedali. Je potřeba nenavázat na konec podzimu a konečně to protrhnout,“ řekl klubové televizi asistent trenéra Bohemians Ivan Hašek.

Zlín ve skupině C stejného turnaje nečekaně podlehl poslednímu celku slovenské ligy Zlatým Moravcům 0:1. Moravané mohli na úvod přípravy prohrát i vyšším rozdílem, brankář Bachůrek ale v druhé půli chytil penaltu bývalému ostravskému záložníkovi Mondekovi.

Mladoboleslavští po úvodní remíze s Teplicemi v druhém duelu zimní přípravy poprvé zvítězili pod novým koučem Holoubkem. O výhře nad druholigovým Táborskem rozhodl dvěma brankami v úvodní desetiminutovce Pulkrab, jednu z nich dal z penalty. Nováček nejvyšší soutěže z Karviné v prvním ze dvou dnešních zápasů porazil jiný druholigový celek Líšeň 1:0.

Poslední tým nejvyšší soutěže České Budějovice proti Jihlavě vedly 2:0, ale druholigový soupeř dokázal srovnat. „Musím říct, že s dnešním zápasem jsme s Jirkou (Kladrubským) spokojeni, výkon byl dobrý. Vzhledem k počáteční fázi přípravy neberu zřetel na výsledek, myslím si, že jsme byli jednoznačně lepší,“ uvedl jeden z českobudějovických trenérů Jiří Lerch.

Liberec porazil druholigovou Legnicu hladce 3:0. Vysoké vítězství nad polským soupeřem si připsal i Jablonec, v Jelení Hoře, hrající až čtvrtou nejvyšší soutěž, triumfoval 6:1. Dvakrát skóroval Drchal.

„Je to o pohybu a ten jsme dnes měli úplně jiný než ve středu, kdy možná na kluky dolehla únava. Když je dobrý pohyb, hned pak naše hra vypadala jinak. Ale stejně jako jsem říkal po zápase ve Varnsdorfu, na výsledky teď nebereme příliš ohled,“ uvedl jablonecký trenér Radoslav Látal.