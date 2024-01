Fotbalová Olomouc je na Maltě se Singhatehem. A zatím i s Kerbrem

Do Sigmy přišel na roční hostování bez opce. „Je to mladý hráč, který by měl rozšířit naše možnosti v útočné fázi, ať už na křídle nebo přímo na hrotu,“ uvedl pro klubový web sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář. Gambijský útočník dal ve druhé lize na podzim ve 14 zápasech 8 branek.

Na Maltu odcestoval také asistent trenéra Sigmy Milan Kerbr, jehož chce Slavia na místo Jaroslav Köstla, jenž odešel k české reprezentaci. Kerbrův odchod je v jednání. Do Slavie ze Sigmy už zamířil levý bek Ondřej Zmrzlý.

Toho se pokusí nahradit v sestavě Jakub Elbel z Prostějova. „Vzhledem k odchodu Ondřeje Zmrzlého jsme chtěli mít zdvojený post na levé straně hřiště. Jakub může hrát klasického levého obránce či halfbeka a mohl by vytvořit dvojici s Jirkou Slámou. Je to hráč, kterého jsme delší dobu sledovali. Má dobrou figuru i levou nohu. Teď bude na něm, jak se prosadí v ligové konkurenci,“ řekl Minář.

Olomouc i Hradec Králové našly na Maltě útočiště v hotelu Salini. Čekají je tři zápasy, kromě vzájemného, také s Trnavou a Austrií Vídeň.

„Je to netradiční formát přípravy. První týden a hned sehrajeme tři zápasy. Museli jsme program trochu upravit. Chceme do přípravy dostat hodně kondičních a silových prvků, což bude asi náročnější v podmínkách, které na Maltě budou. Ty budou ideální pro herní stránku, ale možná ne tak vhodné pro hrubou přípravu,“ dodal olomoucký trenér Václav Jílek.