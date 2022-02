Karvinští fotbalisté doma zase vedli. Tří bodů se ale nedočkali

Deset minut před koncem utkání po rohu se do odraženého míče opřel českobudějovický stoper Králik a parádní trefou k pravé tyči vyrovnal.

„Podali jsme doma jeden z nejlepších výkonů, ale na výhru to bohužel nestačilo,“ povzdechl si karvinský trenér Bohumil Páník. „K tomu jsme měli dvanáct střel, z toho osm přímo na branku, což míváme málokdy. A ani to nám nepomohlo. Měli jsme mít v závěru více odvahy.“ Karvinský záložník Filip Zorvan si pochvaloval, že utkání mělo fotbalovost, vysoké tempo, nasazení. „Takových zápasů se na nynějších terénech moc nehraje. O to víc mě mrzí, že jsme vedení neudrželi,“ uvedl Zorvan.

Českobudějovičtí vyrovnali ve 49. minutě. „To byla škoda a gól dal Škoda,“ povzdechl si Zorvan, který však minutu nato po centru Šehiće přidal hlavou druhou karvinskou branku.

Českobudějovický trenér David Horejš litoval, že po vyrovnání na začátku druhé půle domácí celek nedorazili. „Místo toho si od nejmenšího hráče na hřišti necháme dát gól hlavou,“ podotkl Horejš.

„Byla chyba, že jsme hned po vyrovnání inkasovali,“ podotkl hostující stoper Martin Králik.

Co se stalo? „Ztratili jsme míč u pravé čáry a dobře jsme domácí nepokryli v šestnáctce. Svou roli možná hrála i ztráta koncentrace, ale byl tam i dobrý centr od soupeře,“ uvedl Králik.

Podle Páníka mohli Karvinští za stavu 2:1 přidat třetí gól. „Měli jsme tam situace, kdy gólman po střele Rafii (Durosinmiho) vytahoval míč od tyčky. Chyběl kousek, abychom je dorazili. Jenže pak přišla možná životní střela Králika, kdy se trefí tak, že je to nechytatelné,“ uvedl Bohumil Páník.

„Při tom druhém gólu soupeře jsme neudělali nic špatně. Takový granát, tak to trefit... Klobouk dolů,“ řekl Zorvan.

„Někdy musím mít štěstí. Vždyť jsem se trefil snad po dvou a půl sezonách,“ komentoval zásah Králik.

„Nevracíme se s prázdnou, ale měli jsme i navíc,“ prohlásil českobudějovický trenér David Horejš. „Sice jsme dotahovali vedení hostů, ale místy jsme měli velký tlak.“

Karviná v lize zatím na domácím hřišti nevyhrála. Naproti tomu České Budějovice dosud nezvítězily venku. Takže souboj obou mužstev jinak než nerozhodně skončit nemohl? „Statisticky to bylo jasné,“ smál se Martin Králik.