Musíme makat pořád dál, burcuje karvinský záložník Zorvan

Ztráta dvou bodů vás musí mrzet i proto, že jste po osmi kolech dali dva góly...

A nejen to. Dvakrát doma vedeme a dostaneme vyrovnávací gól po osmdesáté minutě (s Jabloncem na 1:1 i s Budějovicemi na 2:2 – pozn. red.). Asi musíme příště dát tři góly.

Neměl váš gól hosty dorazit, když jste šli do vedení minutu po tom, co vyrovnali?

Naše reakce byla skvělá, ale bohužel. Měli jsme vpředu dohrát ještě nějakou další situaci. Ani nevím, jestli jsme u jejich druhého gólu mohli udělat něco lépe. Kdo by čekal, že se stoper (Králik) trefí tak krásně.

Co říkáte tomu, že jste jako snad nejmenší hráč na hřišti dál gól hlavou?Docela se do hlavičkování tlačím i na tréninku. Papa (Papadopulos) strhl na sebe velké stopery, kteří šli na balon. Dostal jsem se před protihráče a po krásném centru Šehiho (Šehiće) jsem měl situaci usnadněnou.

Vyhráli jste na hřišti Slavie, ale v dalších třech zápasech ne. Je to frustrující?

Je to škoda. Ale ze čtyř letošních zápasů máme pět bodů, což je tolik, co tým získal na podzim v devatenácti utkáních. A přesto nám všichni utíkají. O to horší to je na hlavu. Měli jsme sezení, víme, o co hrajeme. Budeme dál bojovat. Hrát naplno.

Takže nevidíte situaci Karviné jako beznadějnou?

Ne. Ode mne ale žádnou jinou odpověď ani nemůžete čekat. Makáme, mužstvo si po obměně sedá, má kvalitu a je otázka času, kdy se to odrazí na hřišti a budeme naplno bodovat. Hlavně se do konce základní části musíme co nejvíce přiblížit týmům před námi. A pak se uvidí. V nadstavbě můžeme vyhrát pět zápasů a vše může být jinak.