Karvinští fotbalisté se šance na udržení v první lize nevzdávají

Ocenil poctivou hru mužstva. „Hráči odvedli plno práce, běhali, stříleli více než obvykle...“

Nic však nestačilo. Karvinské dělí devět bodů od předposledních Pardubic, které navíc mají zápas v Liberci k dobru. Leč ve zbývajících sedmi kolech základní části a v nadstavbě mužstev na 11. až 16. místě je ve hře ještě 36 bodů.

„Ztráta na Pardubice jsou tři vítězství,“ upozornil Bohumil Páník s tím, že soupeř pochopitelně nesmí bodovat. „Pardubičtí ale hrají odvážný fotbal. Bojují, hryzají. My se hlavně potřebujeme před nadstavbou dostat dalším celkům na dostřel.“

Pokud jde o protivníky, které má Karviná v tabulce nejblíže, bude hrát ve 27. kole se čtrnáctými Bohemians Praha 1906 a dlouhodobou část zakončí 19. dubna s Pardubicemi. Oba duely hraje doma, kde dosud ani jednou z dvanácti pokusů nevyhrála.

„Vůbec si nedovedu představit, čím to je,“ přiznal záložník Filip Zorvan, který je jednou z osmi zimních posil.

„Tentokrát nám nepomohlo ani to, že jsme Budějovicím dali dva góly. Přitom jim v zimě odešel nejlepší střelec,“ zmínil Páník nigerijského útočníka Fortuneho Basseye, který se na podzim trefil devětkrát, načež přestoupil do Ferencvárose Budapešť. „Bez něj těžko dávali góly, ale nám vstřelili dva. V tom je problém.“

Páníka mrzelo, že se ve dvou slibných šancích neprosadil mladý nigerijský útočník Rafiu Durosinmi. Zatím dal jeden gól ve dvanácti střetnutích, do nichž zasáhl.

„Věřím, že až dá další gól, tak se chytí,“ uvedl Páník. „Kdyby s Budějovicemi hned v první minutě proměnil šanci, obrovsky by mu to zvedlo sebevědomí a byl by ještě nebezpečnější. To všechno jsou rozhodující momenty. Mohl být tím, kdo by nás táhl.“

Bohumil Páník dal proti Českým Budějovicím hned v základu příležitost záložníku Modouovi Ndiayemu, který přišel minulý týden na hostování z Plzně. „Adama Jánoše zastoupil dobře. Až se nám i on vrátí do sestavy, budeme ve středu pole silní,“ řekl Páník.

Zatímco Jánoš by měl být připravený už na nedělní zápas v Mladé Boleslavi, krajní záložník Lukáš Čmelík zřejmě naskočí až do nadstavby. Je po operaci ramene. „Čmelíkovo zranění je ztráta, protože, když jsme dali gól, byl u toho,“ připomněl Páník. „Věřím ale, že nám v nadstavbě pomůže.“