Hašek o smůle s videem: Vždy je proti nám, tohle byla destrukce fotbalu

Je to nejdiskutovanější moment 23. ligového kola. Emoce na Bohemians. Brejk domácích fotbalistů zakončený gólem, který je vzápětí zrušen, protože hlavní sudí Pavel Královec dostal od videorozhodčího signál, že na začátku akce došlo k faulu v pokutovém území.

Z radosti klokanů byla rázem frustrace a ve dvacáté minutě penalta pro Slavii.

„Nebylo to to tak, že jsme mohli vést... My jsme 1:0 vedli a prožili jsme si tu radost. A najednou jsme 0:1 prohrávali. To je strašně velká negativní síla,“ uvedl Hašek. „K čemu bych to přirovnal... Mě vždy napadají akorát sexuální přirovnání. Jako kdyby vás dívka nejdřív navnadila, pak by vás pozvala domů a tam by vám řekla: jdi do hajzlu. Ať to řekne hned! Pak je člověk zklamanej.“

„Není to jen o výsledku, hráči jsou emocemi v pr...., najednou jsme nebyli schopní ničeho. A jestli to šlo podle metodiky VAR, tak výrazně poškodil tento zápas,“ řekl Hašek.



Trenér Bohemians přiznal, že bezprostředně po utkání k sudím neměl zrovna vlídná slova. „Byl jsem, řekněme, lehce negativní,“ pousmál se a dodal, že se Královcovi a spol. zašel omluvit.



Rozhodčí mu vysvětlili, že byť byla situace nešťastná, posoudili ji přesně tak, jak mají. Zcela správně se k zákroku ve vápně vrátili při prvním přerušení akce, což bylo v daném případě po vstřelené brance.

„Řekli mi, že by mohli akci zastavit v momentě, kdyby byl míč v neutrálním pásmu, kdyby se nedělo nic, co by aktuálně mohlo vést ke gólu. Jenže my šli hned do nebezpečného protiútoku,“ tlumočil Hašek a přidal svou vizi opačného scénáře: „Představte si, že by to přerušili, šli by se podívat na penaltu a řekli, že penalta není. Tak se diváci taky pos.....“

VIDEO: Penalta nás opařila, řekl brankář Bohemians Fryšták Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kouč Bohemians videorozhodčího ve fotbale vždy obhajoval. Po nedělním utkání se Slavií ale přemítal, zda je nejen v tuzemských podmínkách systém nastavený správně.



„Jsem z toho v rozpacích. Patřím do skupiny trenérů, kteří to podporují, ovšem se musí nastavit tak, že bude plně funkční ku prospěchu fotbalu. A musí být všude, nejen někdy někde,“ poukázal na zřejmě nejzásadnější nedostatek systému VAR v Česku - že je pouze na třech z osmi ligových utkáních kola.



V Haškovi se navíc nahromadila frustrace z dřívějších zápasů. Během prvního jarního duelu na Spartě fotbalisté Bohemians napřed chtěli odpískat Chipciův faul na unikajícího Závišku, v závěru nerozhodného duelu zase sudí na popud videa odpískal penaltu za Dostálův zákrok na Chipcia.

„Rozhodčí vůbec nic nevidí, balon letí někam do hajzlu a najednou je támhle penalta, protože ji video našlo. Sice to třeba je penalta, ale nemá to s fotbalem nic společnýho,“ láteřil při vzpomínce na začátek února na Letné trenér Hašek.

„A kdo to posoudí? Komise rozhodčích uvede, že penalta na Spartě byla odpískaná správně, a faul na Závišku nebyl,“ rozčiloval se Hašek. „Za mě byl jasnej. Můžeme se bavit o tom, jestli byl ve vápně, nebo ne. Každopádně červená karta bez úmyslu hrát míč.“

Kouč aktuálně čtrnáctého mužstva nejvyšší soutěže si navíc vybavil rozhodcovskou chybu ze srpna - Bohemians v Liberci remizovali 1:1 poté, co jim Zbyněk Proske pro údajný ofsajd minutu před koncem chybně neuznal Nečasův gól.

„VAR by samozřejmě mohl být jindy v náš prospěch, ale jako na potvoru jsou snad vždycky všechna rozhodnutí proti nám. Nebo bychom jindy VAR potřebovali, třeba jako v Liberci. Jenže tam není, nemá to kdo opravit, body nemáme.“

„Já chci dělat trenéra a potřebuju, aby mi do toho nikdo nevstupoval. Respektuju, že jsou chyby rozhodčích, ale některé... To prostě nejde. Pak přijde VAR, super, říkám si, to bude lepší. Ty vole a ono to pokračuje,“ kroutil hlavou Hašek.

„Chci dělat jenom fotbal, chci dělat radost lidem. Nic víc. Nechci kritizovat rozhodčí ani VAR, chci jen dělat svou práci a potřebuju, aby mi to tihle lidé umožnili,“ uzavřel.