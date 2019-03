Podle mě jasná, tvrdí o penaltě Masopust. Krch: Nestáhl jsem ho

K nevídané situaci došlo přibližně po dvaceti minutách hry. Coufal si zasekl míč na pravačku a poslal centr před bránu Bohemians, který se Dostálovi podařilo odvrátit. A co víc, domácí šli do brejku, který Puškáč zakončil gólem.

Euforie z branky však neměla dlouhého trvání.

Sudí Královec dostal informaci od videorozhodčího, že ve vápně Bohemians došlo k penaltové situaci. Přestože Dostál si při odvracení centru srazil míč hlavou na ruku, předmětem zkoumání byl souboj mezi Krchem a Masopustem.

„Měl jsem přes něj ruce, ale byl jsem přesvědčený, že to přihrál. Je to hloupost, že jsem ho objal. Vypadá to, jako že jsem ho stáhnul, ale prostě jsem ho nestáhnul,“ řekl Krch. „ Dal jsem přes něj ruce, nešikovně jsem je použil, ale nezatáhl jsem ho. Viděl jsem to a je tam prostě vidět, že podlomí nohy.“

„V tomhle je to vždycky ošidné. Byl jsem přesvědčený, že to na mě faul byl, ale nikdy nevím, jak to pak vypadá z kamer. Byl jsem přesvědčený, že mě Krch fauloval,“ řekl Masopust. „Vůbec jsem nevěděl, jestli se půjde podívat na video, nebo ne. Ale když se pak šel pan rozhodčí podívat sám, věřil jsem, že to pískne,“ dodal.

„Věděl jsem, že asi bude řešit můj souboj. Potom jsem si to přehrával, říkal jsem si: Jo, měl jsem přes něj nešikovně ruce, ale viděl jsem, že tomu hodně přidal. Viděl jsem, že upadl sám, že tam nechal nohy a spadnul. Říkal jsme si, že to musí vidět. Bohužel,“ mrzelo Krcha.

Sudí Královec se vyjádřil nekompromisně: „Bylo to vyhodnocené jako pokutový kop za držení.“

Bohemians tak místo vedení 1:0 o gól prohrávali, což se podepsalo na jejich výkonu ve zbytku zápasu.

„Máme takový odevzdaný pocit v sobě, že jsme to nevzali za správný konec hned v tom zápase, že nás to nevyburcovalo, ale spíš nás tenhle moment zlomil. Byla to vcelku velká rána a myslím si, že jsme v tomhle momentu byli slabí v hlavách,“ řekl Krch.

„Tohle každýho zlomí, bylo to pro Bohemku hodně nepříjemné. Bylo by i pro nás, kdyby to bylo obráceně. Měli taktiku založenou na brejkách, když to vypadalo, že je jim to bude vycházet, zasadili jsme jim ránu,“ souhlasil Masopust.