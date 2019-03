POHLED: Případ video ve fotbale. Zlaté, anebo proklaté?

Byl to pádný důkaz, jak by měla pomoc od monitoru vypadat. Nebýt videotechniky, Slavia by od 21. minuty prohrávala.

Kdo ví, třeba by zápas 23. kola nevyhrála. Tím pádem by pomohla druhé Plzni, která mohla slávistický tříbodový náskok stáhnout.

Jenže všechno dopadlo jinak.

Osudově zasáhlo video. Zrušilo gól, protože odhalilo penaltový faul na druhé straně. Čili než se na tabuli skóre z 1:0 vrátilo na 0:0, už to bylo 0:1. Slávistický záložník Souček proměnil pokutový kop a ze stadionu se stal vzteklý ring. Fanoušci nadávali a na hřiště zuřivě házeli kelímky s pivem. Netušili (a doteď možná nechápou), proč jim rozhodčí Královec ukradl radost.

VIDEO: Byli jsme dominantní, vítězství je zasloužené, řekl Trpišovský

Byl to fatální verdikt, ale správný. Domácí kapitán Krch skutečně na začátku akce přidržel soupeře Masopusta, čili fauloval. Že se pak rozběhl mladíček Vaníček a předvedl úchvatné sólo s přesným centrem na Puškáče, to už v historii není.

Systém zvaný VAR zapůsobil přesně podle osnov, byť si domácí trenér Martin Hašek myslel opak: „Pro slávisty byla ta chvíle malý zázrak, pro nás to bylo zdrcující. Takhle to přece fungovat nemůže.“

Z pohledu Bohemians to bylo skutečně kruté až infarktové. Z 1:0 to bylo rázem 0:1. Omráčený tým nakonec prohrál 0:3. „Pro lidi je to možná nepochopitelné, jenže podmínky jsou někdy takové, že situaci nelze přezkoumat rychleji,“ vysvětlil Jiří Kureš, šéf pravidlové komise.

Fotbalový svět od zavedení videa nezná příliš podobných situací. Ano, každý víkend se ruší vstřelené góly či odpískané penalty, jiné penalty nebo vyloučení se nařizují dodatečně. Identická situace jako v neděli proběhla snad jen v létě 2017 při nizozemském Superpoháru. Feyenoord tančil po gólu na 2:0, video ho však škrtlo a místo toho Arnhem vyrovnal z penalty.

I hokej, byť používá čistý čas, takové situace zná, protože video se zkoumá až při přerušené hře. Předloni na mistrovství světa se řešil bizarní případ, kdy Čech Horák skóroval proti Slovinsku, ale nikdo si toho nevšiml. Když se po minutě trefil Řepík, rozhodčí zpětně zapsali gól prvnímu střelci a vrátili čas. Na podobném principu funguje také fotbalový VAR.

„VAR může přerušit hru až ve chvíli, kdy se najde průkazný záběr a videorozhodčí i jeho asistent si jsou jistí, že se přestupek skutečně stal. Kdyby to udělali dřív, poškodili by mužstvo, které mohlo branku vstřelit,“ dovysvětlil Kureš.

Věc má ovšem háček. A to velký! Velký český háček!

VIDEO: Souček otevřel proti Bohemians skóre gólem z penalty

Ve Fortuna lize se neměří všem stejně. VAR se používá jen ve vybraných zápasech, které vysílá O2 TV. Každé kolo se přenosový vůz rozjede třikrát a videorozhodčí chyby kolegů na hřišti opravují. V pěti zbylých zápasech nikoli. Dejme tomu proti Teplicím nebo Slovácku by nedělní gól Bohemians platil, protože by se nevysílal. Televize si vybírá hity. „My máme výhodu, že pod videem hrajeme skoro každý zápas,“ přikývl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Dokud se nezavede video všude, což je zatím nereálné (více než stomilionový projekt), zůstane prostor pro všemožné spekulace. Jedna z mnoha: Pískala by se penalta, kdyby z akce Bohemians žádný gól nepadl? Však si stačilo poslechnout, co fanoušci Bohemians vzkazovali vršovickému rivalovi: „Cirkus Eden!“

Slavia totiž kopala už třináctou penaltu v sezoně, což je extrém.

Na obranu Slavie je potřeba říct, že kdyby nevedla ligu, nebyla by tolik zajímavá pro televizi. A ligu vede i kvůli tomu, jak silná je v pokutovém území, kde se pískají penalty, pokud se udělá faul...

Mimochodem, pod kontrolou videa by měly být všechny zápasy v nově vytvořené nadstavbové části o titul. Kvůli regulérnosti.

Stejný přístup by si ovšem zasloužila celá liga. Co nejdřív!