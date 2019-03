Plzeň hostí Jablonec, do akce jdou i fotbalisté Dukly, Slovácka či Příbrami

Druhá Plzeň proti pátému Jablonci (výkop v 15.00), třetí Sparta na půdě aktuálně sedmého Liberce (17.00). Dvě nejvýraznější lákadla z nabité fotbalové soboty a kolem nich spousta otázek.



Vrátí Plzeňští soupeři podzimní porážku o tři góly? A co Sparta: naváže na tři jarní výhry a zůstane stoprocentní? Nebo ji znovu semele liberecké prostředí, kde už sedm let nevyhrála? Bývají to vyhrocené boje, když Letenští přicestují do Liberce: jiskření, emoce, červené karty.

Na čtvrtý pokus se budou prát o první jarní vítězství fotbalisté poslední Dukly, předposlední Karviné či týmy Teplic a Opavy, které nastoupí ve vzájemném utkání v neděli od 15 hodin.

Stejný čas výkopu má i vršovické derby mezi Bohemians a Slavií. Lídr tabulky odehraje ligový duel pět dnů před úvodním osmifinále Evropské ligy v Seville.

Ulevili si ve Zlíně, kde se radují z prvních ligových bodů od konce listopadu. Fastav zvládl páteční předehrávku v Ostravě a po šesti porážkách v řadě zvítězil. Baníku nepomohl ani šestý gól Milana Baroše v sezoně.

„Hlavně začátek od nás byl strašný. Nezařveme si, ztratíme lehké balony, po našich chybách jsme se zbytečně dostali pod tlak. Zatím jsme pořád v šestce, ale jestli se nevzpamatujeme, můžeme z ní taky rychle vypadnout,“ zlobil se ostravský brankář Jan Laštůvka po porážce 1:2.