Bez lumpáren, zato v euforii. Sparta po derby vede ligu. Slavia chystá stíhačku

Reklama na fotbal.

Strhující, divoké, vyprodané, vesměs fér.

A především moc fajn.

Jeden trenér poví: „Zápas patřil k tomu nejlepšímu, co jsem za poslední dobu v lize viděl. Připomínalo mi to Anglii.“

Jindřich Trpišovský ze Slavie přitom mohl být roztrpčený, že si jeho tým v posledních vteřinách vstřelil vlastní gól a ztratil body, což může být pro zbytek sezony osudová záležitost. Slavia kvůli tomu nevyhrála už pátý (!) zápas venku v řadě, takže zůstala v tabulce o dva body druhá.

Druhý trenér řekl: „Ať jste byli na tribuně, nebo u televize, bylo úžasné to utkání sledovat.“

Brian Priske ze Sparty nemluvil o zbytečné bázlivosti, která vedla k inkasovaným gólům, ale o radosti z fotbalu. Vychutnával si, kolik emocí a dramatických zvratů derby přineslo. Sparta nadále vede a má zbytek sezony ve své moci.

Derby první, druhé, třetí

Blíží se finiš, na který se po sobotním koncertu jistě musíte těšit. Jako do cíle kráčí hokejová extraliga, které zbývá rozehrát finále, podobně se to má s fotbalovou ligou. Zbývají poslední tři kola v základní části, pak následuje pětizápasová nadstavba, třetí Plzeň v neděli v Ostravě znovu zakopla a dál ztrácí.

Nebude to trvat dlouho a velké derby tu máme znovu: konkrétně 3. května repete ve finále národního poháru a pak určitě jeden nášup v závěrečné pasáži.

Teď se můžeme akademicky bavit jedině o tom, jestli se pokaždé bude hrát na stadionu Sparty. Pohár na Letné vrcholí, to je předem dané. Pokud Sparta udrží první místo i po třicátém kole, bude mít další bonus.

Ačkoli... Je to bonus, když v nejvypjatějším utkání nedokážete smáznout nemocného soupeře?

Můžete si o slávistické epidemii myslet ledacos, třeba to mohl být taktický tah, ale copak by mužstvo z vlastní vůle chtělo hrát bez svých klíčových postav?

Bez režiséra Ševčíka, mladičkého přízraku Zafeirise, dotěrného Douděry, patriota Lingra nebo rozjetého levého obránce Davida Juráska, za kterého by Slavia v letním přestupním termínu mohla požadovat přes 300 milionů korun? To ani náhodou, slávisté do poslední chvíle nevěděli, s kým budou hrát. Jak popisoval kouč Trpišovský: „Nejhorší to bylo ve čtvrtek, kdy jsme se klepali při každém zakašlání. Pořád jsme trnuli, jestli nevypadne někdo další.“

Zato Sparta byla v plné zbroji.

Po devíti výhrách za sebou.

Plus s nabitým stadionem za zády.

Střídám! Ne, střílím

Sázkové kanceláře během minulého týdne tak výrazně snižovaly kurzy na sparťanské vítězství, až jste měli dojem, že to bude v sobotu večer brnkačka. Omyl, na hřišti se odehrávalo něco úplně jiného.

Bylo krásné sledovat sport, který nerušilo nic bokem, žádné incidenty, surové fauly nebo provokace. Zatímco v pondělí plzeňský soud začne projednávat skandál kolem špinavé éry někdejšího fotbalového šíbra Romana Berbra (za defraudaci mu hrozí až sedm let vězení), o víkendu se veškerá vášeň pojila jen s trávníkem. Souboj střídal souboj, tempo bylo vysoké a intenzivní, fanoušci se bavili, gólů přibývalo.

„Drama, vzrušení! Věřím, že spousta Čechů si zápas vychutnala,“ pravil sparťanský boss Priske.

Zatímco poslední derby Sparta hanebně prohrála 0:4, teď se nachází v rozpoložení, které si sama vypracovala. Přestala machrovat a začala makat. Prostě zgruntu změnila svůj přístup. Nebýt toho, nejspíš by v sobotu ošklivě narazila. Prohrávala 0:2. Pak nechybělo moc a kapitán Krejčí neproměnil penaltu, vždyť vynikající brankář Kolář měl jeho střelu na dlani. Exslávista Zelený vzápětí vyrovnal a zdálo se, že favorit zasprintuje za triumfem.

Slávistům tuhly nohy a mizelo jim sebevědomí, do toho excelentně hrající stoper Ogbu mávl na trenéry, že bude muset střídat. Nic moc perspektiva, když si uvědomíte, že vybrakovaná Slavia musela mezi náhradníky posadit i 15letého záložníka Naskose či 16letého obránce Konečného.

Nakonec to byl zrovna Ogbu, který rozchodil počáteční křeče, v 85. minutě se odrazil do vzduchu a nemilosrdně hlavičkoval pod břevno. Střídal až poté.

Parádní derby vrcholilo a ještě nabídlo ohromující rozhodnutí. Kdo mohl tušit, že si slávista Ousou v nastavení nešikovně vstřelí vlastní gól?

3:3, konec, zápas bez vítěze.

Nicméně oba trenéři se při hodnocení shodli a svůj tým paradoxně pochválili totožnými slovy: „Máme tu správnou mentalitu.“