Priske: Ukázali jsme charakter, který je potřeba pro sbírání trofejí

Díky srovnání z 0:2 na 2:2 a především ze 2:3 na 3:3 v nastaveném čase se sparťané udrželi před Slavií o dva body na první příčce.

„Doufám, že na této pozici budeme i po nadstavbě,“ prohlásil kouč. „Ale nechci moc spekulovat. Všichni víme, o kolik bodů se hraje, známe náš program. Naší povinností je udržet koncentraci týmu a nedívat se příliš daleko dopředu. Naše myšlenky už směřují k příštímu utkání na Slovácku.“

Bylo derby reklamou na fotbal?

Ano. Na tribuně i doma u televize si to člověk musel užít. Bylo plné intenzity, osobních soubojů, padlo hodně gólů. Drama, vzrušení! Věřím, že spoustu Čechů si zápas vychutnalo.

Jste se remízou spokojený?

Jako malé vítězství to nevidím, ale bylo důležité srovnat. Zápas jsme si ztížili tím, že jsme prohrávali nula dva, ale vyzdvihl bych, jak jsme se dokázali dostat zpátky do zápasu. Když dáte gól v posledních sekundách, máte z bodu velkou radost, samozřejmě. Především mi to ale ukázalo, že máme tu správnou mentalitu, charakter, který je potřeba pro sbírání trofejí.

Byla příprava na utkání vzhledem k dění ve Slavii složitější? Překvapilo vás něco v její sestavě?

Samozřejmě jsme v médiích sledovali, co se děje. Tenhle je nemocný, tenhle zraněný, tenhle nenastoupí... Nezajímalo mě to, soustředili jsme se na sebe. Neřeším, jestli soupeř bude hrát se třemi, čtyřmi nebo šest vzadu. Mám ke Slavii i jejím trenérům velký respekt za to, co vybudovali. Proto bylo jasné, že ať už nastoupí kdokoli, bude vědět, co hrát, odmaká to naplno.

Bylo to vaše druhé derby. V minulosti přinášely tyto duely víc boje než fotbalu, tentokrát to bylo jiné. Čemu to přikládáte?

Jsem rád, že jsme se prezentovali naším stylem hry. Nebyl jsem spokojený s první půlí, měli jsme být klidnější na míči a Slavii lépe otevírat, ale probrali jsme to o přestávce. Ukázali jsme si, jak toho lépe docílit, a pak to z naší strany bylo lepší. Jsem spokojený, jak se kluci postupně zlepšovali. Věřím, že po těchto zkušenostech budou příští dva zápasy se Slavií víc v naší režii.

Zmínil jste další derby, pohárové a nadstavbové. Co vám to druhé v sezoně ukázalo o vašem týmu a o soupeři?

Minule to bylo po dvou minutách de facto hotové, nyní šlo o drama až do konce. Líbilo se mi, že jsme odehráli 90 minut fotbalu. Dominovali jsme naším stylem hry, hráli jsme podle představ. Ověřili jsme si, že pokud chceme Slavii porazit, máme na to kvalitu - musíme však předvést super výkon, aby se to povedlo. Byla to dobrá lekce.