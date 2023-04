Schranz: Výhra byla blízko. Ale po trápení s marodkou bod bereme, jsem hrdý

Když vyčerpaný opouštěl trávník, svítilo na Letné skóre 2:2. Uběhlo pár sekund a hosté díky hlavičce Igoha Ogbua vedli, do konce zbývalo i s nastavením zhruba deset minut.

Pomalu se zdálo, že slávisté, které v týdnu silně potrápila viróza, derby na Spartě dotáhnou k – vzhledem k situaci – senzačním třem bodům. Po vlastenci Aihama Ousoua však nakonec remizovali.

„Proto to vnímám trošku negativně, výhru jsme na konci měli fakt blízko,“ hodnotil Schranz. „Ale stává se to, v minulosti jsme podobné duely zvrátili na naši stranu, tentokrát se to povedlo soupeři. Bod bereme, trápili jsme se s marodkou a i vzhledem k tomu jsem hrdý, co tady kluci dokázali.“

Ze zdravotních důvodů scházelo devět hráčů, z toho pět šest adeptů na základní sestavu. Jak jste v týdnu vnímal onu marodku?

Bylo to šílené. Čekali jsme, kdo se vrátí, čekali jsme na každého, kdo by nám pomohl, ale hráči nám spíš ubývali. Příjemné to nebylo, ale kádr máme široký, je tu hodně fantastických hráčů. Do toho nám pomohli na tréninku mladí kluci a byli úžasní. Je na čem stavět, odvedli jsme dobrý výkon, to je důležité.

Popáté za sebou jste nevyhráli venku, tentokrát ale odcházíte ze hřiště s jinými pocity, je to tak?

Určitě. Výkon byl výborný, zápas jsme ztratili jen smolně v závěru. Když budeme takové výkony opakovat, tak bude stačit na to, abychom příště zvítězili.

Zápas jste měli dobře rozjetý, vedli jste 2:0, pak 3:2. Co Sparta změnila, že se jí do utkání povedlo vrátit?

Z našeho pohledu jsme nedali pozor v jedné situaci a byli jsme v takové hluché pasáži, nebyli jsme aktivní, odevzdávali jsme míče lacino. To byl problém. Ale na druhou stranu jsem na kluky hrdý, i po vyrovnání na dva dva jsme ukázali charakter. Bojovali jsme až do konce.

Derby tradičně přináší spoustu emocí, jak jste je v zápase vnímal? Byl zápas vypjatější vzhledem k postavení v tabulce?

Bylo to určitě vypjaté jako vždy. Emoce musí být, patří k tomu. Ale od obou týmů to bylo zvládnuté, v normě. Bylo víc fotbalu než šarvátek, to je pozitivní.

Vlastním gólem v nastavení druhé půle vyrovnal smolně Aiham Ousou. Jak jste ho povzbudili?

Každý by byl zklamaný, nešťastný, smutný. Možná to Aihama bude pár dnů štvát. Máme ho neskutečně rádi, dává do všeho srdce. Stojíme za ním, je to úžasný člověk i fotbalista. Nikdo mu to nebude zazlívat, hrál skvělý zápas, stane se. Fotbal je kolektivní hra, jdeme dál.