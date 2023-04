Byl jsem dojatý, takové emoce jsem dlouho necítil, řekl sparťanský kapitán

Spartu vrátil do hry, když po hodině hry se štěstím proměnil penaltu. Byl to jeho devátý gól ve dvanáctém utkání letošní sezony.

O chvíli později hlavou prodloužil autové vhazování, po kterém Zelený vyrovnal na 2:2. Krejčí byl zase vidět.

Berete bod? Nebo jste spíš zklamaní? Byli jste favorit.

Podle průběhu utkání jsme za bod rádi. Jsem šťastný, že jsme to dotáhli.

Co to pro vás znamená? Zůstali jste první.

Potvrdili jsme si, že na to máme mentálně. Bohužel, výsledkově to nevyšlo, jak bychom si před zápasem přáli. Ale zase nám derby ukázalo spoustu jiných věcí.

Jaké například?

Hlavně co se týče sebevědomí. Že za jakéhokoli stavu i situace můžeme zápas zlomit na naši stranu. Prohrávali jsme o dva góly, pak jsme vyrovnali. Zase jsme prohrávali a nakonec znovu srovnali. Byly to pak velké emoce.

Především na vás to bylo po zápase vidět.

Dlouho jsem něco takového necítil. To vyrovnání v nastavení... Když si vezmu průběh celé sezony, jak se to teď vyvíjí, kam směřujeme. Jsem moc šťastný, pro ty emoce.

Sparťanská radost po gólu na 3:3.

Ty jsou pozitivní. Ale derby často provázejí ty negativní emoce, které tentokrát chyběly. Ukázalo se, že i v derby lze hrát výborný fotbal?

V naší hře byly prvky, které jsme tam mít chtěli, i když se neobjevovaly tak často. Dokázali jsme i Slavii vnutit naši hru. Myslím si, že oni hráli víc jednoduše než my. Doufám, že i další derby budou hlavně o fotbale.

Zatrnulo vám při penaltě, když směr vaši střely brankář Kolář vystihl a na míč si sáhl?

Sáhl si, ale proměnil jsem, takže všechno v pohodě.

Jako kapitán na spoluhráče hodně působíte, tým za vámi jde. Je to role pro vás?

Jak já pomáhám klukům, tak oni zase podrží mě. Je to prostě postupný vývoj, nechci o tom moc mluvit, protože z mého pohledu by to nebylo správné. Jsem rád, že mám takovou pozici. Jsem vděčný Spartě, že mi umožnila lidsky i fotbalově růst. Snažím se být sám sebou a v těch situacích se chovat tak, jak to cítím.