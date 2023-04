Trpišovský chválil: Super fotbal, skvělý rozhodčí. Druhý poločas připomínal Anglii

„Pomalu se rozbíhal, začátek byl opatrnější a oba týmy byly hodně pozorné. Ale jak čas přibýval, hřiště se roztrhalo, bylo víc místa, rodily se šance, góly, zajímavé situace,“ těšilo Trpišovského. „Skvělý zápas po všech stránkách.“

Ale dopadnout pro vás mohl lépe.

Pomohl nám vedoucí gól, měli jsme pak prostor na brejky. Povedlo se přidat druhý, tahle pasáž byla z naší strany hodně dobrá. Bohužel se Sparta dostala zpátky do zápasu, když jsme faulovali, dostali kontaktní gól a vzápětí vyrovnávací na 2:2. Někteří hráči už byli v tu chvíli hodně unavení, chtěli střídat, ale zareagovali jsme skvěle. Drželi nás výborní Oscar nebo Ogbu, zvýšili aktivitu, přidali se další. Mrzí mě, že když jsme vedli 3:2 nezachytili jsme náběh a dali si vlastní gól. Ale platí, že celkově to byl super fotbal. Chvílemi mi to ve druhé půli připomínalo zápasy v Anglii, když jsem viděl, jak hráči běhají bazény nahoru dolů. A ještě jedna věc.

Povídejte.

Neříkám to často, ale skvělý výkon předvedl rozhodčí, hlavně v první půli byl suverénní. Přispěly k tomu oba týmy, nic si nedarovaly, hrály hodně důrazně, agresivně, ale tak, jak to chceme vidět: souboje ve stoje, plno běžeckých situací.

Nastoupili jste v rozestavení se třemi stopery. Byla to reakce na Spartu, která hraje stejně?

Připravovali jsme víc variant. Čekali jsme na vývoj a když jsme viděli, že hodně nakopávali a naši tři stopeři dobře pokrývali šířku hřiště, tak jsme u toho zůstali. Ale je možné, že kdybychom měli k dispozici třeba Zafeirise a Ševčíka, hráli bychom jinak.

Fotbalisté Slavie slaví vstřelenou branku do sítě Sparty v derby na Letné.

Proč šel už v poločase ze hry záložník Pech, který se podílel na prvním gólu?

David byl jeden z hráčů, kteří byli lehce zasaženi virózou. Byli jsme domluvení, že zápas rozjede na plné pecky a pak za něj přijde Matěj Jurásek. Měl náběhové úkoly, řekli jsme si, že se vydá ze všech sil a vydrží, co půjde. Měl toho plné zuby a měl žlutou kartu, nebyl úplně fit. Postupně se rozbíhal, dobře si plnil obranné povinnosti, ale občas byl později u Zeleného s Haraslínem. Postupně zlepšil ofenzivu, ale chtěl jsem od něj ještě víc akcí.

Jak těžké bylo poskládat tým při chřipkové marodce?

Nejhorší byly dva dny zpátky, kdy jsme se klepali při každém zakašlání. Od čtvrtečního odpoledne jsme měli danou sestavu, která potom nastoupila, trnuli jsme, jestli někdo nevypadne. Na přípravách na zápas pracovali všichni, i ti, co nemohli nastoupit hecovali tým a přenášeli pozitivní energii. Ztráty na nás vlastně nebyly znát - kdyby nastoupili jiní hráči, třeba by byl ten výkon horší, kdo ví... Všichni v sestavě hráli na hranici možností, třeba Ogbu od 65. minuty tahal jednu nohu za sebou, ale chtěl hrát tak dlouho, jak to půjde. Jsem rád za emoční stránku, nejen za fotbalovou. Tým ukázal velkou sílu a charakter se se situací poprat.

Jak jsou na tom marodi teď?

Ševčík má antibiotika, tam to bude dlouhodobější, Zafeiris a Douděra by mohli na začátku týdne naskočit. Lingr a Jurásek budou asi také mimo o něco déle.

Co znamená výsledek pro vývoj ligy?

Teď je pro nás příznivější vzájemný zápas, uvidíme, jestli to k něčemu bude. Bodový odstup zůstal stejný, bude to boj o každý gól, každý bod. Zápas ukázal, jak silné týmy na sebe narazily. Kromě toho, co už jsem zmínil, bych nás chtěl pochválit za obranné standardky, Sparta je z nich hodně nebezpečná. Kluci to skvěle uskákali, až u gólu na 2:2 jsme při autu nezvládli uhlídat Krejčího. Ale jinak jsme je pokrývali velmi dobře, potřebujeme takhle bránit dlouhodobě.

Když se se Spartou přetahujete o první místo, bylo derby ještě emotivnější než obvykle?

Emoční stránka byla určitě silná. Jde o hodně, hráči si nic nedarují. Ale pokud se nepletu, bylo derby bez jediného vyloženě ostrého zákroku. Emoce k tomu patří, byly na obou stranách. Musíte s tím v takovém zápas počítat a ustát to. To oba týmy zvládly, převážila pozitiva a vysoká úroveň utkání. Teď ho řadím průběhem k tomu nejlepšímu, co jsem za poslední dobu v lize viděl. Kéž by takových zápasů mezi týmy ze špičky bylo víc.