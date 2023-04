Po otřesu mozku zase udeřil hlavou. Slávista Ogbu, jeden z hrdinů derby

Nebýt rozsáhlé marodky ve slávistickém kádru, možná by nigerijský bijec do souboje proti Spartě nezasáhl. Ale odpočinek po otřesu mozku už protahovat nešel.

Po zimním příchodu z Lilleströmu to pro něj v sobotu bylo první derby. Stal jedním z jeho hrdinů, také v něm dal svůj první gól v české lize.

Vyhrával souboje, hrál sebevědomě, bylo na něj spolehnutí, byl ve správných prostorech, zaskakoval za spoluhráče. Obávaný útočník Kuchta se přes něj těžko prosazoval, sice se do dvou tří šancí dostal, ale neskóroval.

Ogbu úkol splnil, navíc se prosadil před brankou soupeře, což je od něj počin navíc. Po centru Masopusta z rohu se odpoutal od Vitíka, náběh jak utržený vagón, zavěsil se do vzduchu a hlavičkoval nechytatelně. Slávisté se už už viděli jako vítězové.

Sparťanský brankář Matěj Kovář nedokázal zastavit prudkou hlavičku slávisty Igohu Ogbua v derby.

Ogbu už v té době však nemusel být na hřišti. V 82. minutě kouč připravil střídání, v dresu byl mladý stoper Kričfaluši. Hlasatel na stadionu už změnu ohlásil, ale Ogbu na hřišti ještě zůstal a za pár vteřin dal gól. Až po něm šel ze hry.

„Od šedesáté páté minuty tahal jednu nohu za sebou, ale chtěl to dohrát. Možná nám pak v závěru v té situaci, kdy Sparta vyrovnala, chyběl,“ přemítal slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Slavia v derby vedla dvakrát. První gól dala těsně před půlí, druhý krátce po ní, ale sparťané během dvanácti minut dokázali vyrovnat na 2:2. Slávisté se nepoložili.

„Někteří hráči chtěli střídat, ale my reagovali skvěle. Individuálně nás drželi právě Ogbu s Oscarem. Zvýšili aktivitu, k nim se přidali další a my měli šance,“ říkal Trpišovský.

Hronek největší možnost zahodil, ale po následném rohu se prosadil právě Ogbu.

V kontrastu s výkonem Ogbua vyzněl jeho parťák ze středu obrany Aiham Ousou, který si dal v nastavení vlastní gól.

Švédský stoper už byl i u první branky Sparty, kdy po jeho zaváhání se probil do šance Haraslín a po faulu Masopusta z toho byla penalta. A svůj nešťastný zápas završil v nastavení.

„Každý by byl zklamaný, nešťastný, smutný. Možná to Aihama bude pár dnů štvát. Máme ho neskutečně rádi, dává do všeho srdce. Stojíme za ním, je to úžasný člověk i fotbalista. Nikdo mu to nebude zazlívat, hrál skvělý zápas, stane se. Fotbal je kolektivní hra, jdeme dál,“ poznamenal záložník Ivan Schranz.