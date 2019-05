Liberec chce po Slavii obrat i Spartu a otevřít si cestu do Evropy

„Proti Slavii jsme podali výborný týmový výkon, jen škoda, že nepadly žádné góly,“ řekl liberecký záložník Jakub Pešek. „Myslím, že na Spartu bude platit to stejné: týmovost, bojovnost a nasazení. Musíme mít chuť si to se Spartou rozdat, pak se výsledku nebojím.“

Sparta vs. Liberec Online reportáž v sobotu od 20 hodin

Liberec je na posledním šestém místě nadstavbové skupiny o titul, ale na pátou Ostravu už ztrácí pouhé dva body. Právě posun na pátou příčku by mohl svěřencům kouče Zsolta Hornyáka otevřít cestu do pohárové Evropy.

Nadcházející týden odpoví na to, zda se to Slovanu podaří. Na programu má totiž hned tři zápasy: večer na Spartě, v úterý na Baníku a v neděli doma s Plzní. „Všichni vidíme, že je možnost dostat se v tabulce před Baník, a to je náš prvořadý cíl,“ řekl asistent libereckého trenéra Branislav Sokoli.

Se Spartou má letos Liberec negativní bilanci. Na podzim na Letné prohrál vysoko 1:4, v jarní odvetě doma padl 0:1, když Kozák v závěru neproměnil pokutový kop.

Liberečtí trenéři dumají nad složením obrany. Ze hry v posledních zápasech vypadl zraněný stoper Karafiát, kterého v utkání se Slavií dokázal plnohodnotně zastoupit Mara. „S jeho výkonem jsme byli spokojení, hrál maximálně jednoduše,“ řekl asistent Sokoli.

„Sestavu však rozhodně nehodláme soupeři prozrazovat. Pamatujeme si zápas z podzimu, kdy jsme chtěli vyzkoušet něco nového, ale sparťanští trenéři znali naši sestavu už od středy, byli připravení, a nám zápas v rozestavení tři-pět-dva vůbec nevyšel.“

Podle libereckého asistenta musí Liberec na Spartě zlepšit přechod do útoku i finální přihrávky z křídelních prostorů. „Nemůžeme předpokládat, že šancí na Spartě bude extra hodně, a tak musíme každou nabídnutou příležitost využít. Tak můžeme být úspěšní,“ míní Branislav Sokoli.

Liberecký klub vyzývá fanoušky, aby mu na Spartě vytvořil co nejlepší prostředí. Proto také do Prahy vypravuje dva speciální autobusy.